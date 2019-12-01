مشروبات الطاقة.. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع

مثل إدمان الكافيين، يمكن أن تدمن مشروب الطاقة، لكنه يسبب العديد من المشكلات الصحية، فقالت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2013 إن مشروبات الطاقة تسبب مشكلات صحية

تحرير:إسراء سليمان ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مشروبات الطاقة

مع دخول فصل الشتاء، نفقد تدريجيا طاقتنا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامنا؛ لذا نحاول تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى الاهتمام باستهلاك السكريات؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويترك آثارا جانبية فى صحتنا. وعلى الجانب الآخر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الطاقة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية؛ لأنها تحتوي على مكونات غير طبيعية، لذا يجب استبدال بعض المشروبات الصحية بها؛ مثل عصير البرتقال والليمون، نقلًا عن "times of india".

تتميز مشروبات الطاقة بمذاق رائع، يشبه المشروبات التي تحتوي على نسبة من السكر، وعلى الرغم من أن لها آثارا ضارة، فإنها تُشعرك بالشبع بشكل سريع، وغالبًا ما يتم تسويقها معبأة كمشروبات غازية، وأكثر من يستهلكون هذه المشروبات هم الرياضيون، إضافة إلى من يعملون لساعات طويلة، وكذلك من يعشقون الكافيين والشاي،