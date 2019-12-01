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مشروبات الطاقة.. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع

مثل إدمان الكافيين، يمكن أن تدمن مشروب الطاقة، لكنه يسبب العديد من المشكلات الصحية، فقالت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2013 إن مشروبات الطاقة تسبب مشكلات صحية
تحرير:إسراء سليمان ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مع دخول فصل الشتاء، نفقد تدريجيا طاقتنا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامنا؛ لذا نحاول تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى الاهتمام باستهلاك السكريات؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويترك آثارا جانبية فى صحتنا. وعلى الجانب الآخر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الطاقة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية؛ لأنها تحتوي على مكونات غير طبيعية، لذا يجب استبدال بعض المشروبات الصحية بها؛ مثل عصير البرتقال والليمون، نقلًا عن "times of india".
تتميز مشروبات الطاقة بمذاق رائع، يشبه المشروبات التي تحتوي على نسبة من السكر، وعلى الرغم من أن لها آثارا ضارة، فإنها تُشعرك بالشبع بشكل سريع، وغالبًا ما يتم تسويقها معبأة كمشروبات غازية، وأكثر من يستهلكون هذه المشروبات هم الرياضيون، إضافة إلى من يعملون لساعات طويلة، وكذلك من يعشقون الكافيين والشاي،
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«يحمي من قرحة المعدة».. ركز على تناول حليب جوز الهند

جوز الهند من الأطعمة التي لديها مذاق رائع حيث يمكن إضافته إلى الحلويات على وجه الخصوص وهناك بعض الدول التي تضيفه إلى الأطعمة المالحة، كما ينمو في المناطق الاستوائية منذ أكثر من 4500 سنة ويتم استخدامه نظرا لمذاقه والفوائد الصحية التي يتمتع بها. يحتوي جوز الهند الذي يُعتبر من الفواكه على الماء والدهون الصحية، كما يمكن استخدامه في صنع حليب جوز الهند وزيت جوز الهند، وعند الحديث عن حليب جوز الهند فيجب المعرفة أنه بديل جيد للحليب البقري، لذا تعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
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هل التمر مهم خلال فترة الحمل؟.. يقلل من آلام الولادة

تحتاج المرأة الحامل إلى عناصر غذائية مهمة فى أثناء الحمل، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أجل بناء صحي للجنين، والحفاظ على صحتها في مرحلة ما بعد الولادة؛ لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية، إضافة إلى البروتينات الصحية الغنية بمعدن الحديد والكالسيوم، وبالنسبة لحمض الفوليك، فهو يعد أحد العناصر الأساسية التي تحمي الجنين من التشوهات. وبجانب ذلك، هل يعد التمر طعاما صحيا فى أثناء الحمل؟ يقول خبراء التغذية إن الفواكه المجففة تتميز بقيمة غذائية عالية، نقلًا عن "health line".
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تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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