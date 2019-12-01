مشروبات الطاقة.. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع

مثل إدمان الكافيين، يمكن أن تدمن مشروب الطاقة، لكنه يسبب العديد من المشكلات الصحية، فقالت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2013 إن مشروبات الطاقة تسبب مشكلات صحية
مع دخول فصل الشتاء، نفقد تدريجيا طاقتنا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامنا؛ لذا نحاول تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى الاهتمام باستهلاك السكريات؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويترك آثارا جانبية فى صحتنا.
وعلى الجانب الآخر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الطاقة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية؛ لأنها تحتوي على مكونات غير طبيعية، لذا يجب استبدال بعض المشروبات الصحية بها؛ مثل عصير البرتقال والليمون، نقلًا عن "times of india".
تتميز مشروبات الطاقة بمذاق رائع، يشبه المشروبات التي تحتوي على نسبة من السكر، وعلى الرغم من أن لها آثارا ضارة، فإنها تُشعرك بالشبع بشكل سريع، وغالبًا ما يتم تسويقها معبأة كمشروبات غازية، وأكثر من يستهلكون هذه المشروبات هم الرياضيون، إضافة إلى من يعملون لساعات طويلة، وكذلك من يعشقون الكافيين والشاي،
تتميز مشروبات الطاقة بمذاق رائع، يشبه المشروبات التي تحتوي على نسبة من السكر، وعلى الرغم من أن لها آثارا ضارة، فإنها تُشعرك بالشبع بشكل سريع، وغالبًا ما يتم تسويقها معبأة كمشروبات غازية، وأكثر من يستهلكون هذه المشروبات هم الرياضيون، إضافة إلى من يعملون لساعات طويلة، وكذلك من يعشقون الكافيين والشاي، وطلاب المدارس، إذ يعتقدون أن هذا المشروب مثالي لهم، لأنه يساعدهم على الاستيقاظ لأطول فترة ممكنة. نعلم جيدًا أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون لها آثار جانبية فى الصحة، ويمتد ذلك إلى مشروبات الطاقة.
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هل مشروبات الطاقة جيدة لك؟
ليس بها أي قيمة غذائية نافعة للجسم، كما أنها تزيد من السعرات الحرارية بشكل كبير، وتحتوى على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن تعرضك للعديد من المخاطر الصحية الخطيرة، فارتفاع السكر في الجسم يؤدي إلى مضاعفات بالغة؛ مثل غيبوبة السكر، فبسبب المضاعفات المحتملة لهذه المشروبات، يحذر خبراء التغذية من تناولها، حيث يعد الحامض الكيتوني السكري من المضاعفات الخطيرة عندما ينتج الجسم مستويات عالية من أحماض الدم تسمى الكيتونات، فالذين يعتقدون أن مشروبات الطاقة أقل ضررًا من المشروبات الغازية والمشروبات المعلبة، عليهم مراجعة أنفسهم حتى لا يتعرضوا لمخاطر صحية.
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مثل إدمان الكافيين، يمكن أن يحدث إدمان مشروب الطاقة بسهولة، لكنه يسبب العديد من المشكلات الصحية، فقالت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2013، إن مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب مشكلات صحية عامة، وبالإضافة إلى محتوى الكافيين، تحتوي على معدلات عالية من المنشطات الطبيعية (وبعضها غير طبيعي)، وتؤثر بشكل كبير فى الصحة البدنية والعقلية.
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وفقًا لإخصائي التغذية، فإن مستويات السكر في مشروبات الطاقة تسبب أضرارًا أكبر بكثير مما تعتقدون تقريبًا؛ مثل إدمان النيكوتين، فعند تناولها تبدأ مستويات السكر في الارتفاع، وهذا بدوره يدفع البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين، وسوف تبدأ في الشعور بارتفاع كبير في معدل السكر، في أول ساعتين من تناول المشروب، ومع ذلك سيكون هناك انخفاض كبير في مستويات الطاقة فى الجسم، ما يجعلك تشعر بالتعب والنعاس.
وتظهر مشكلات أخرى؛ مثل القلق أو الصداع المزمن أو الأرق أو حتى الصداع النصفي، وبعض الحالات المزمنة مثل تلف الكبد، وقد تتضاعف آثار مشروبات الطاقة؛ مثل ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وظهور أعراض السكتة الدماغية، وقد تظهر أعراض بسيطة؛ مثل العطش وعدم القدرة على التنفس، والدوار والكسل؛ لذا يجب نشر التوعية بخطورة هذه المشروبات، كما توجد العديد من المصادر الطبيعية للحصول على الطاقة، مثل تناول الفواكه والخضراوات الصحية، والمكسرات أيضًا تلعب دورا كبيرا في إمداد الجسم بالطاقة، وعشاق الشيكولاتة يستطيعون الاستفادة منها بشكل كبير، لأنها مصدر غني بالطاقة.
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