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الخاسر الأكبر.. كيف تأثر السوريون بالأزمة اللبنانية؟

الأزمة اللبنانية ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، وانخفاض الصادرات السورية، حيث إن الكثير من الصادرات تكون عن طريق المنافذ البرية بين سوريا ولبنان
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
الليرة السورية
الليرة السورية
ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على سوريا التي تعتمد على جارتها لبنان بشكل أساسي منذ أن تفجرت الحرب السورية، نتيجة العقوبات والحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والغرب على النظام السوري منذ أكثر من 8 أعوام. فقد أدت الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، إلى إلحاق أضرار واضحة بالاقتصاد السوري، حيث خسر سعر صرف الليرة السورية في السوق منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان وحتى اليوم نحو 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد السوري نفسه.
قيود مشددة وبحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج، فإن ذلك يأتي نتيجة فرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، حيث يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف. وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع
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احتجاجات العراق

العراق: أوامر بالقبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.
غزة (2)

الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بـ3 صواريخ على الأقل موقعاً شمال البلدة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة. وفي وقت سابق من ليلة أمس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك عقب إعلانه عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، بعيد إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة للقطاع.
احتجاجات العراق

354 قتيلًا و8 آلاف جريح حصيلة احتجاجات العراق

قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن إجمالي عدد الضحايا التي تحققت منها الأمم المتحدة منذ بدء الاحتجاجات في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي بلغ حتى الآن 354 قتيلا و 8104 جرحى، مؤكدة أن المجموع الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. أعربت هورتادو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار قتل وجرح المتظاهرين في العراق خلال الأحداث العنيفة للغاية خلال اليومين الماضيين في الناصرية.
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة. وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه. وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
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الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
مكان-سقوط-الصاروخ

العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
قناة الجزيرة

«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
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