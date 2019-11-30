جريمة

طفلان وعجوز وملابس حريمي.. ماذا حدث في شقة الحدائق؟

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
اعتداء جنسي على أطفال - تعبيرية
اعتداء جنسي على أطفال - تعبيرية
سائق خمسيني تفصله 3 سنوات عن بلوغ الستين، لم يحترم شيبته، راح يشبع غريزته الدنيئة من خلال الإيقاع بأطفال في عمر الزهور، واستغل حداثة أعمارهم وعدم درايتهم بشؤون الحياة ونصب شباكه ليوقع بهم فريسة تلو الأخرى، لم يتوقف الأمر عند ممارسته الشذوذ معهم بل تصويرهم بملابس داخلية نسائية، وظلت تلك الأفعال حبيسة جدران شقته بمنطقة حدائق القبة شرق محافظة القاهرة حتى كشف الجيران المستور لدى تتبع ربة منزل خط سير طفلها وصولا إلى دخوله المنزل المُشار إليه، فاستعانت بالجيران الذين تمكنوا من ضبطه وبصحبته طفلان.
تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة، من موظف يدعى "حمودة .أ" بضبط جاره "سيد.م" 57 سنة، سائق، وعثر داخل شقته أسفل السرير على الطفلين (فارس 11 سنة) و(حسن 13 سنة)، أحدهما عاري الجسد. انتقلت قوة من المباحث، وجرى ضبط المتهم والتحفظ على الطفل الثاني، بينما الطفل الأول
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«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
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فحص 10 مشتبه بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما
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أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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«حسم لواء الثورة وخلية الوراق» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا بعضها معروف إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.
اقراص-مخدرة

أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
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