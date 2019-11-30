طفلان وعجوز وملابس حريمي.. ماذا حدث في شقة الحدائق؟

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

اعتداء جنسي على أطفال - تعبيرية

سائق خمسيني تفصله 3 سنوات عن بلوغ الستين، لم يحترم شيبته، راح يشبع غريزته الدنيئة من خلال الإيقاع بأطفال في عمر الزهور، واستغل حداثة أعمارهم وعدم درايتهم بشؤون الحياة ونصب شباكه ليوقع بهم فريسة تلو الأخرى، لم يتوقف الأمر عند ممارسته الشذوذ معهم بل تصويرهم بملابس داخلية نسائية، وظلت تلك الأفعال حبيسة جدران شقته بمنطقة حدائق القبة شرق محافظة القاهرة حتى كشف الجيران المستور لدى تتبع ربة منزل خط سير طفلها وصولا إلى دخوله المنزل المُشار إليه، فاستعانت بالجيران الذين تمكنوا من ضبطه وبصحبته طفلان.

تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة، من موظف يدعى "حمودة .أ" بضبط جاره "سيد.م" 57 سنة، سائق، وعثر داخل شقته أسفل السرير على الطفلين (فارس 11 سنة) و(حسن 13 سنة)، أحدهما عاري الجسد. انتقلت قوة من المباحث، وجرى ضبط المتهم والتحفظ على الطفل الثاني، بينما الطفل الأول