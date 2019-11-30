«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

جثة

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من جيران المجني عليها "سامية" الذين حضروا على صرخات طفلها "علي"، بالعثور على والدته مذبوحة داخل شقتها. انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل الشقة وبها جرح ذبحي في الرقبة وطعنات بالجسم. جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من جيران المجني عليها "سامية" الذين حضروا على صرخات طفلها "علي"، بالعثور على والدته مذبوحة داخل شقتها. انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل الشقة وبها جرح ذبحي في الرقبة وطعنات بالجسم.



جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها "نسمة"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وأقرت بجريمتها معللة: "هددتني وقالت قدامك مهلة أسبوع ترجعي الفلوس" واصفة فعلتها "دبحتها قدام ابنها وهربت".



سجلت قوات الشرطة اعترافات المتهمة في محضر رسمي، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.







