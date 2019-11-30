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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 23شبين الكوم 15 22طنطا 13 22دمنهور 14 22الإسكندرية 13 23بلطيم 15 22مطروح 12 22السلوم 12 21سيوة 10 23بورسعيد 17 23دمياط 17 23الزقازيق 15 25الإسماعيلية 11 23السويس 12 23العريش 12 22رفح 11 21رأس سدر 15 24نخل 07 22نويبع 19 24طابا 13 22كاترين 03
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حبوب منع الحمل

غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".

التضامن: غدا بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8 ملايين و260 ألف قائم بالصرف، بقيمة 15 مليارا و230 مليون جنيه، اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من ديسمبر، قائلة إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غد الأول وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

مد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مدة تلقي التظلمات كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إلا أن قرار المد جاء حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى المحافظات. من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي، في 16 نوفمبر الجاري، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.
دار-الافتاء-المصرية

منافٍ للفطرة الإنسانية.. مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وأودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم. وذكر المرصد في بيان اليوم السبت، أن هذا العمل الإرهابي منافٍ للفطرة الإنسانية ولكافة القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كافة المجتمعات والدول في مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولي محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (1)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

اليوم.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل

غدا.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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