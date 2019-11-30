الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 23شبين الكوم 15 22طنطا 13 22دمنهور 14 22الإسكندرية 13 23بلطيم 15 22مطروح 12 22السلوم 12 21سيوة 10 23بورسعيد 17 23دمياط 17 23الزقازيق 15 25الإسماعيلية 11 23السويس 12 23العريش 12 22رفح 11 21رأس سدر 15 24نخل 07 22نويبع 19 24طابا 13 22كاترين 03