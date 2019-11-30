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47.8 مليار دولار حجم استثمارات الشركات البريطانية بمصر

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
وزيرة الاستثمار
وزيرة الاستثمار
دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتي وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركتها والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان (الفرص الاستثمارية في مصر) ضمن الاجتماعات التي تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
واستعرضت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن توجه الحكومة هو تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاستثمارية أمامه للمشاركة في مختلف المشروعات خاصة المشروعات الكبرى، موضحة أن مصر اتخذت خطوات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الإصلاحات التشريعية
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