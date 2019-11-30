جريمة

شاب يطلق النار على محبوبته ويحاول الانتحار: «بحبها»

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
إطلاق نار
إطلاق نار
"مش هتكوني لحد غيري" كلمات رنانة تحمل قدرا من التهديد والوعيد ألقاها شاب على مسامع محبوبته بعد فسخ خطبتهما في وقت سابق، وأخبرها أنه لا يقوى على العيش من دونها، وأن حبها بات الهواء الذي يتنفسه، لكنها أخبرته بانتهاء القصة وأن "كل حاجة نصيب"، ما أثار غضبه، فأخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسه موجها فوهة الطبنجة نحو جسد الفتاة التي تعلق قلبه بها، وأطلق عليها النار على مرأى ومسمع المارة، قبل أن يشرع في الانتحار بإطلاق النار على نفسه، لكن سرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى بواسطة الأهالي أنقذت حياتيهما من الموت.
البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود مصابين بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم رفقة ضباط إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين شاب وفتاة كانت تجمعهما علاقة عاطفية منذ فترة، وانتهى الأمر بفسخ خطبتهما بسبب
اقرأ المزيد
جثة (1)

«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
اغتصاب

طفلان وعجوز وملابس حريمي.. ماذا حدث في شقة الحدائق؟

سائق خمسيني تفصله 3 سنوات عن بلوغ الستين، لم يحترم شيبته، راح يشبع غريزته الدنيئة من خلال الإيقاع بأطفال في عمر الزهور، واستغل حداثة أعمارهم وعدم درايتهم بشؤون الحياة ونصب شباكه ليوقع بهم فريسة تلو الأخرى، لم يتوقف الأمر عند ممارسته الشذوذ معهم بل تصويرهم بملابس داخلية نسائية، وظلت تلك الأفعال حبيسة جدران شقته بمنطقة حدائق القبة شرق محافظة القاهرة حتى كشف الجيران المستور لدى تتبع ربة منزل خط سير طفلها وصولا إلى دخوله المنزل المُشار إليه، فاستعانت بالجيران الذين تمكنوا من ضبطه وبصحبته طفلان.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 10 مشتبه بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما
حملة-امنية

أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اقراص-مخدرة

أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.
إطلاق-نار

خلاف أنهته طلقة.. خناقة الجيران انتهت بقتيل في أسوان

لا تخلو أي منطقة من خلافات الجيرة، من مشاحنات ومناوشات عادة ما تنتهي بتدخل عقلاء وكبار العائلات، لكن الأمر بدا مختلفا جملة وتفصيلا في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث وقع خلاف بين شقيقين ومزارع، واحتد النقاش بين الطرفين، فتطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حامية الوطيس، أشهر على أثرها أحد الشقيقين سلاحا ناريا وأطلق عيارا أصاب جاره الذي نُقل إلى مستشفى إدفو العام ليتلقى العلاج اللازم، لكن محاولات الطاقم المعالج لإنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

انقلاب سيارة عمال بالبحيرة.. وسقوط قتلى ومصابين

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة وادي النطرون بالبحيرة، اليوم الإثنين، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية، في أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بغرب الصحراوي. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية أمام مزارع دينا، ووجود متوفين ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين والجثامين للمستشفيات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]