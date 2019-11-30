شاب يطلق النار على محبوبته ويحاول الانتحار: «بحبها»

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

إطلاق نار

"مش هتكوني لحد غيري" كلمات رنانة تحمل قدرا من التهديد والوعيد ألقاها شاب على مسامع محبوبته بعد فسخ خطبتهما في وقت سابق، وأخبرها أنه لا يقوى على العيش من دونها، وأن حبها بات الهواء الذي يتنفسه، لكنها أخبرته بانتهاء القصة وأن "كل حاجة نصيب"، ما أثار غضبه، فأخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسه موجها فوهة الطبنجة نحو جسد الفتاة التي تعلق قلبه بها، وأطلق عليها النار على مرأى ومسمع المارة، قبل أن يشرع في الانتحار بإطلاق النار على نفسه، لكن سرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى بواسطة الأهالي أنقذت حياتيهما من الموت.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود مصابين بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم رفقة ضباط إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين شاب وفتاة كانت تجمعهما علاقة عاطفية منذ فترة، وانتهى الأمر بفسخ خطبتهما بسبب

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود مصابين بدائرة القسم.



انتقلت قوة من القسم رفقة ضباط إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين شاب وفتاة كانت تجمعهما علاقة عاطفية منذ فترة، وانتهى الأمر بفسخ خطبتهما بسبب خلافات بينهما، إلا أنه حاول الرجوع إليها أكثر من مرة دون جدوى.



وأطلق الشاب النار على خطيبته السابقة بطبنجة كانت بحوزته، لرفضها الرجوع إليه فى أثناء وجودهما فى الشارع، ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار، وتم نقلهما للمستشفى، وتبين أن حالتيهما حرجة، ويخضعان للعناية الطبية الفائقة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، لتباشر التحقيق.



