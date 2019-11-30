مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

مصطفى محمد

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمد عواد.- خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز.- خط الوسط: حازم إمام - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.- خط الهجوم: مصطفى محمد.المباراة هي السابعة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"