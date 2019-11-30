رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمد عواد.- خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز.- خط الوسط: حازم إمام - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.- خط الهجوم: مصطفى محمد.المباراة هي السابعة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبى

أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

قمة نارية بين مازيمبي والزمالك في دوري الأبطال

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال لموسم 2019-2020، بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبى

أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

قمة نارية بين مازيمبي والزمالك في دوري الأبطال

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال لموسم 2019-2020، بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق، حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الفارس الأبيض.
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