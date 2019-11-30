مد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مدة تلقي التظلمات كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إلا أن قرار المد جاء حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى المحافظات. من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي، في 16 نوفمبر الجاري، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.

وقال إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.اقرأ أيضا| مباحث التموين تضبط