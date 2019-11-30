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مد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية
علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مدة تلقي التظلمات كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إلا أن قرار المد جاء حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى المحافظات. من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي، في 16 نوفمبر الجاري، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.
وقال إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.اقرأ أيضا| مباحث التموين تضبط
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حبوب منع الحمل

غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".

التضامن: غدا بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8 ملايين و260 ألف قائم بالصرف، بقيمة 15 مليارا و230 مليون جنيه، اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من ديسمبر، قائلة إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غد الأول وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.
طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
دار-الافتاء-المصرية

منافٍ للفطرة الإنسانية.. مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وأودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم. وذكر المرصد في بيان اليوم السبت، أن هذا العمل الإرهابي منافٍ للفطرة الإنسانية ولكافة القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كافة المجتمعات والدول في مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولي محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
خبز-عيش

نائب: أؤيد التحول للدعم النقدي شرط عدم المساس بالخبز

قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط، موضحا أنه يؤيد الفكرة بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لإرتفاع معدل التضخم ، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيها من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين تعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر على البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار. وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، تخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم. وبموجب منشور صادر عن الشركة، فقد تم تخفيض سعر زجاجة زيت الخليط إلى 17 جنيه بدلا من 19 جنيها.
الخبز-البلدى

علي المصيحلي: 70.5 مليون شخص بمنظومة الخبز

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، موضحا أنه كان هناك 81 مليون شخص موجودين على قاعدة بيانات الخبز المُدعم، منها المزور وبيانات خاطئة ومتوفين، و68 مليون شخص بمنظومة التموين، وبعد عملية التنقية أصبح هناك 70.5 مليون بمنظومة الخبز، و46 مليون شخص بمنظومة التموين كلهم ببيانات صحيحة. وفيما يتعلق بمعايير تحديد مستحقي الدعم، أوضح الوزير، أن هناك مشكلة في قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمام بالغ لهذا الأمر.
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