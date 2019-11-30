غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

وسائل منع الحمل - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في بيان لها، اليوم السبت، إن تلك الحملة تمثل آخر مرحلة لمبادرة "أيامنا أحلى"، والتي سينفذها القطاع خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المحافظات التي ستشملها الحملة، هي: دمياط، البحيرة، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، بورسعيد، أسيوط، سوهاج،