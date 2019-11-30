ريال مدريد يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فوزًا ثمينا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوكاس بيريز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كارفاخال هدف الفوز للملكي، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأ فريق ديبورتيفو ألافيس المباراة ضاغطًا، وطالب ريال بالحصول على ركلة جزاء، ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت عدم صحتها، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، دون أي خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق ريال مدريد بحثًا عن هدف التقدم، وفي