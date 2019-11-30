رياضة

ريال مدريد يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فوزًا ثمينا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوكاس بيريز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كارفاخال هدف الفوز للملكي، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
بدأ فريق ديبورتيفو ألافيس المباراة ضاغطًا، وطالب ريال بالحصول على ركلة جزاء، ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت عدم صحتها، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، دون أي خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق ريال مدريد بحثًا عن هدف التقدم، وفي
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يورو 2020‎

قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
الوداد - الرجاء

الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
ليفربول - برايتون

فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول، على فوز الريدز على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن طرد أليسون يتسبب فيه الموقف الدفاعي للفريق. وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "برايتون فريق جيد، يلعبون كرة قدم جيدة ودائمًا يخاطرون في المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل".
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ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
فالفيردي

فالفيردي عن فوز برشلونة: المباراة لم تكن رائعة

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة الإسباني، على الفوز الذي حققه البلوجرانا على ليجانيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن انتصارًا مبهرًا. وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم جدا؛ لأن المباراة ساءت للغاية علينا في البداية، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا". وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت على مستوانا، أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
فلورنتينيو-بيريز

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.
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