مانشستر سيتي يواصل خسارة النقاط في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

مانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. رحيم سترلينج سجل هدف التقدم للضيوف، وتعادل جيترو فيليمس لأصحاب الأرض، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي، بينما أدرك جونجو شيلفي هدف التعادل لنيوكاسل. بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي سيلعب أمام ضيفه برايتون، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.

بداية المباراة جاءت هادئة، دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 22، نجح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج في تسجيل هدف التقدم للسيتي، بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، وضعها سترلينج في الشباك. وبعد مرور دقيقتين، نجح فريق نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل، عن طريق أليمرون، الذي تلقى تمريرة

بداية المباراة جاءت هادئة، دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 22، نجح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج في تسجيل هدف التقدم للسيتي، بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، وضعها سترلينج في الشباك.



وبعد مرور دقيقتين، نجح فريق نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل، عن طريق أليمرون، الذي تلقى تمريرة من فيليمس، بتسديدة في شباك إيدرسون، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-1).



وفي الدقيقة 82، أضاف البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي، بتسديدة صاروخية، اصطدمت في العارضة وسكنت الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، نجح فريق نيوكاسل في إدراك هدف التعادل، بعد تسديدة استقرت في شباك السيتي.