رياضة

مانشستر سيتي يواصل خسارة النقاط في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. رحيم سترلينج سجل هدف التقدم للضيوف، وتعادل جيترو فيليمس لأصحاب الأرض، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي، بينما أدرك جونجو شيلفي هدف التعادل لنيوكاسل. بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي سيلعب أمام ضيفه برايتون، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.
بداية المباراة جاءت هادئة، دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 22، نجح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج في تسجيل هدف التقدم للسيتي، بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، وضعها سترلينج في الشباك. وبعد مرور دقيقتين، نجح فريق نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل، عن طريق أليمرون، الذي تلقى تمريرة
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قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
الوداد - الرجاء

الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
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فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

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رحيم-سترلينج

فيرديناند يهاجم مدرب إنجلترا بسبب نجم مانشستر سيتي

انتقد ريو فيرديناند، قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، قرار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، باستبعاد رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، من مباراة إنجلترا ضد مونتينيجرو بعد خلاف مع زميله في الفريق جو جوميز، مدافع ليفربول. واشتبك الثنائي خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد، ثم امتدت التوترات إلى اليوم التالي حينما وصلا إلى ملعب "سانت جورج" للانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة في فترة الخدمة الدولية، وظهر جوميز بخدش قُرب عينه اليمنى.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
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