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حساسية أم إجهاد.. اعرفي سبب العيون المنتفخة

فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، ولكن إذا كانت لديك عادة شرب 4- 5 أكواب من القهوة في اليوم، فقد تبدو عيناك منتفختين في الصباح، فاستبدليها بالشاي الأخضر
تحرير:إسراء سليمان ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
العين المرهقة
العين المرهقة
نهتم بصحة أجسامنا دائمًا، للحفاظ على الصحة من جانب، ومن جانب آخر فقدان الوزن، والتميز بجسم مثالي ورشيق، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم باستمرار، أما بالنسبة لصحة العينين، فإنها تتعرض للعديد من المشكلات الصحية، مثل إعتام عدسة العين، وضعف النظر، ولكن ما العمل مع العين التي تبدو مرهقة؟ توجد بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها، للحصول على عين لامعة، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".
في كثير من الأوقات، تبدو العين منتفخة ومتعبة، وليست لامعة، بالرغم من الحصول على قدر كافٍ من النوم -8 إلى 9 ساعات- ومن أكثر الأشياء المزعجة، عندما تتهافت عليك الأسئلة، حول أسباب إرهاق عينيك، فالهالات السوداء والعين المرهقة، تعتبر من الأسباب الشائعة، عند التعرض للتوتر والقلق والضغوط النفسية، أو عدم الحصول
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الام-الظهر

كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
جفاف البشرة

تحميك من جفاف الجلد وتعزز نمو الشعر.. فوائد أوميجا 3

في الآونة الأخيرة، ظهرت أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال تعزز من صحة الجسم وتحافظ على صحة الدماغ، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب، ومن ثم تحميك من أمراض الأوعية الدموية وضغط الدم، كما أن لها دورا كبيرا في التعزيز من الذاكرة، وتأخير أمراض ألزهايمر والخرف. وبجانب ذلك، قالت بعض الأبحاث إن أوميجا 3 لديها أيضا فاعلية كبيرة في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتقلل تساقط الشعر، نقلًا عن "health line".
الصابون-والباكتيريا

دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.
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