حساسية أم إجهاد.. اعرفي سبب العيون المنتفخة

فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، ولكن إذا كانت لديك عادة شرب 4- 5 أكواب من القهوة في اليوم، فقد تبدو عيناك منتفختين في الصباح، فاستبدليها بالشاي الأخضر
نهتم بصحة أجسامنا دائمًا، للحفاظ على الصحة من جانب، ومن جانب آخر فقدان الوزن، والتميز بجسم مثالي ورشيق، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم باستمرار، أما بالنسبة لصحة العينين، فإنها تتعرض للعديد من المشكلات الصحية، مثل إعتام عدسة العين، وضعف النظر، ولكن ما العمل مع العين التي تبدو مرهقة؟ توجد بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها، للحصول على عين لامعة، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".
في كثير من الأوقات، تبدو العين منتفخة ومتعبة، وليست لامعة، بالرغم من الحصول على قدر كافٍ من النوم -8 إلى 9 ساعات- ومن أكثر الأشياء المزعجة، عندما تتهافت عليك الأسئلة، حول أسباب إرهاق عينيك، فالهالات السوداء والعين المرهقة، تعتبر من الأسباب الشائعة، عند التعرض للتوتر والقلق والضغوط النفسية، أو عدم الحصول
في كثير من الأوقات، تبدو العين منتفخة ومتعبة، وليست لامعة، بالرغم من الحصول على قدر كافٍ من النوم -8 إلى 9 ساعات- ومن أكثر الأشياء المزعجة، عندما تتهافت عليك الأسئلة، حول أسباب إرهاق عينيك، فالهالات السوداء والعين المرهقة، تعتبر من الأسباب الشائعة، عند التعرض للتوتر والقلق والضغوط النفسية، أو عدم الحصول على القدر الكافي من النوم، ولكن لسوء الحظ، ليست قلة النوم هي السبب الرئيس لإرهاق وانتفاخ العينين في الصباح، ما يلي بعض من الأسباب الأخرى التي تؤثر على عينيك بشكل كبير:
1- الحساسية
حساسية العين تعبتر أحد الأسباب التي تجعل عينيك تبدوان متعبتين ومنتفختين، عندما تلامس جزيئات صغيرة مثل حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات الأليفة في المنزل عينيك، فإن أجسامنا تنتج مواد كيميائية تسمى الهستامين، تعمل على تمدد الأوعية الدموية أسفل العينين، وتزيد من تدفق الدم وتسبب الالتهابات.
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2- قلة الترطيب
تعتبر من الأسباب في حدوث العديد من المشكلات الصحية، فعدم تناول كميات كافية من المياه، يؤدي إلى خلل في أجهزة الجسم، وخاصة البشرة في فصل الشتاء، فقلة الماء تجعل عينيك تبدوان متعبتين، كما تؤدي إلى تورم العينين بشكل كبير، وذلك يحدث لأن الجلد حول العينين حساس للغاية، وقلة الترطيب ستجعله يبدو في حالة إرهاق، لذا عليك بتناول كمية كافية من الماء، مع الحصول على القدر الكافي من النوم.
3- استهلاك الأطعمة المالحة
تناول الملح الزائد يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وخاصة حول عينيك، كما يمكن للاحتفاظ بالسوائل أن يمد الجلد الرفيع حول عينيك ويجعلهما تبدوان متعبتين، لذا عليك بالتقليل من استهلاك الملح وشرب المزيد من الماء لتقليل الالتهاب.
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4- الإفراط في الكافيين
فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، ولكن إذا كانت لديك عادة شرب 4- 5 أكواب من القهوة في اليوم، فقد تبدو عيناك منتفختين في الصباح، وبالتالي ينبغي تقليل تناول القهوة وشرب الشاي الأخضر، المليء بمضادات الأكسدة، ويساعد في الحفاظ على صحة بشرتك أيضًا.
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5- إجهاد العين
قد يؤدي التحديق في الأشياء البعيدة أو صعوبة القراءة إلى إجهاد عينيك، مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية ويؤدي إلى ظهور هالات سوداء وانتفاخ، فخذي استراحة من شاشة الكمبيوتر بعد 20 دقيقة، وعليك بالذهاب للطبيب لتعرف ما إذا كنت بحاجة إلى النظارات.
ولترطيب المنطقة تحت العنين، عليك بتطبيق ماسك الخميرة: أضيفي للخميرة القليل من اللبن، وبعد ذلك وزعيه حول العينين حتى يجف، واتركيه لمدة 5- 10 دقائق، كما يقدم ماسك البيض فاعلية كبيرة، ضعي القليل من عصير الليمون على بياض بيضة، وضعيه على البشرة لمدة 10 دقائق، ويشطف جيدًا بالماء الفاتر بعد ذلك، كما يقدم لك زيت الزيتون مع العسل، ماسكا طبيعيا سهل التحضير، مع إضافة القليل من عصير الليمون، وضعيه على وجهك، واتركيه لمدة ربع ساعة.
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