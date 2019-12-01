حساسية أم إجهاد.. اعرفي سبب العيون المنتفخة

فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، ولكن إذا كانت لديك عادة شرب 4- 5 أكواب من القهوة في اليوم، فقد تبدو عيناك منتفختين في الصباح، فاستبدليها بالشاي الأخضر

تحرير:إسراء سليمان ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

العين المرهقة

نهتم بصحة أجسامنا دائمًا، للحفاظ على الصحة من جانب، ومن جانب آخر فقدان الوزن، والتميز بجسم مثالي ورشيق، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم باستمرار، أما بالنسبة لصحة العينين، فإنها تتعرض للعديد من المشكلات الصحية، مثل إعتام عدسة العين، وضعف النظر، ولكن ما العمل مع العين التي تبدو مرهقة؟ توجد بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها، للحصول على عين لامعة، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".

في كثير من الأوقات، تبدو العين منتفخة ومتعبة، وليست لامعة، بالرغم من الحصول على قدر كافٍ من النوم -8 إلى 9 ساعات- ومن أكثر الأشياء المزعجة، عندما تتهافت عليك الأسئلة، حول أسباب إرهاق عينيك، فالهالات السوداء والعين المرهقة، تعتبر من الأسباب الشائعة، عند التعرض للتوتر والقلق والضغوط النفسية، أو عدم الحصول