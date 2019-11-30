مازيمبي يقسو على الزمالك بثلاثية في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

الزمالك ومازيمبي

حقق فريق مازيمبي الكونغولي فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020. سجل جاكسون موليكا هدف التقدم لمازيمبي، وأضاف موبوتو الهدف الثاني، وعاد موليكا وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

فريق الزمالك بدأ المباراة ضاغطًا، لكن دون خطورة على المرمى، وتعرض محمود حمدي الونش، في الدقيقة 19، للإصابة ولم يستطع إكمال اللقاء، ليشارك محمد عبد الغني بدلًا منه، وأنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف محقق، لينتهي الشوط الأول سلبيا. وفي الدقيقة 60، سجل مازيمبي هدف التقدم عن طريق موليكا، الذي تلقى عرضية