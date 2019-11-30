رياضة

مازيمبي يقسو على الزمالك بثلاثية في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
حقق فريق مازيمبي الكونغولي فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020. سجل جاكسون موليكا هدف التقدم لمازيمبي، وأضاف موبوتو الهدف الثاني، وعاد موليكا وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
فريق الزمالك بدأ المباراة ضاغطًا، لكن دون خطورة على المرمى، وتعرض محمود حمدي الونش، في الدقيقة 19، للإصابة ولم يستطع إكمال اللقاء، ليشارك محمد عبد الغني بدلًا منه، وأنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف محقق، لينتهي الشوط الأول سلبيا. وفي الدقيقة 60، سجل مازيمبي هدف التقدم عن طريق موليكا، الذي تلقى عرضية
اقرأ المزيد
يورو 2020‎

قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
الوداد - الرجاء

الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
ليفربول - برايتون

فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول، على فوز الريدز على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن طرد أليسون يتسبب فيه الموقف الدفاعي للفريق. وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "برايتون فريق جيد، يلعبون كرة قدم جيدة ودائمًا يخاطرون في المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل".
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبى

أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

قمة نارية بين مازيمبي والزمالك في دوري الأبطال

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال لموسم 2019-2020، بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]