تشيلسي يسقط أمام وست هام.. وتوتنهام يفوز على بورنموث

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

توتنهام

سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام نظيره وست هام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، فى الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف وست هام أرون كريسويل في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل وست هام المركز الـ13 من جدول البريميرليج، برصيد 16 نقطة، بينما يتجمد رصيد رجال لامبارد عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي يملك 40 نقطة في رصيده.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، نجح جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، فى قيادة السبيرز للفوز على بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف توتنهام ديلي ألي بواقع هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ50، وموسى سيسوكو في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، بينما سجل هدفي بورنموث هاري ويلسون في الدقيقتين

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، نجح جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، فى قيادة السبيرز للفوز على بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف توتنهام ديلي ألي بواقع هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ50، وموسى سيسوكو في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، بينما سجل هدفي بورنموث هاري ويلسون في الدقيقتين الـ73 والـ96.



وبهذا الفوز يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما يتوقف رصيد بورنموث عند النقطة الـ16 في المركز الـ12 من جدول البريميرليج.



ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لـ"سبيشال وان" مع السبيرز، بعد الانتصار على أولمبياكوس بأربعة أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.