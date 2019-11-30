رياضة

تشيلسي يسقط أمام وست هام.. وتوتنهام يفوز على بورنموث

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
توتنهام
توتنهام
سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام نظيره وست هام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، فى الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف وست هام أرون كريسويل في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل وست هام المركز الـ13 من جدول البريميرليج، برصيد 16 نقطة، بينما يتجمد رصيد رجال لامبارد عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي يملك 40 نقطة في رصيده.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، نجح جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، فى قيادة السبيرز للفوز على بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف توتنهام ديلي ألي بواقع هدفين في الدقيقتين الـ21 والـ50، وموسى سيسوكو في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، بينما سجل هدفي بورنموث هاري ويلسون في الدقيقتين
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جوزيه مورينيو (1)

مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.
ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.
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