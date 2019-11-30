الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ«كاف»

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

الأهلي والوداد

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» ضد البتسوانى جوشوا بوندو، حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد رادس، وخسرها الأحمر بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن مجلس إدارة النادي قرر شكوى الحكام لـ"كاف" بشكل عام؛ بسبب ما تعرض له الفريق من ظلم خلال السنوات الماضية. وذلك بحسب ما ذكره البيان.

وجاء البيان كالتالي: "قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، لا سيما ما شهدته مباراة أمس أمام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس، والتي ارتكب