رياضة

الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ«كاف»

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» ضد البتسوانى جوشوا بوندو، حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد رادس، وخسرها الأحمر بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن مجلس إدارة النادي قرر شكوى الحكام لـ"كاف" بشكل عام؛ بسبب ما تعرض له الفريق من ظلم خلال السنوات الماضية. وذلك بحسب ما ذكره البيان.
وجاء البيان كالتالي: "قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، لا سيما ما شهدته مباراة أمس أمام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس، والتي ارتكب
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يورو 2020‎

قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
الوداد - الرجاء

الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
ليفربول - برايتون

فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول، على فوز الريدز على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن طرد أليسون يتسبب فيه الموقف الدفاعي للفريق. وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "برايتون فريق جيد، يلعبون كرة قدم جيدة ودائمًا يخاطرون في المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل".
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الاهلى- والجونة (5)

وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
عمار-حمدى

رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".
قرار-الكاف

بسبب أمم إفريقيا.. الكاف يعدل مواعيد دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءًا من الجولة الرابعة بدور المجموعات وحتى المباراة النهائية، وجاء قرار الكاف بناءً على تحديد مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في شهر أبريل المقبل، مع تحديد مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير، وتتعارض مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس السوبر الإفريقي مع مباريات الجولة الرابعة وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:
استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
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