رياضة

ليفربول يغرد في صدارة البريميرليج بالفوز على برايتون

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
ليفربول- برايتون
ليفربول- برايتون
حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فان ديك هدفي الريدز، وأحرز دانك هدف الضيوف، ليواصل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثالث، لكنه لعب مباراة أقل، وفي المقابل تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
بداية المباراة جاءت هادئة، وسط سيطرة من ليفربول، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها أرنولد عرضية داخل منطقة الجزاء، واستقبلها فان ديك برأسية في الشباك. وفي الدقيقة 24، أضاف فان ديك الهدف الثاني له ولفريقه، بعد ركلة ركنية، نفذها أرنولد عرضية داخل منطقة الجزاء، واستقبلها
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