خالد الغندور لـ«ميتشو»: مع ألف سلامة

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

خالد الغندور

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

ونشر الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "ميتشو مع ألف سلامة". وتولى المدرب الصربي ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، لكنه بعد ذلك لم يقدم الأداء