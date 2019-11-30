رياضة

خالد الغندور لـ«ميتشو»: مع ألف سلامة

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
خالد الغندور
خالد الغندور
وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
ونشر الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "ميتشو مع ألف سلامة". وتولى المدرب الصربي ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، لكنه بعد ذلك لم يقدم الأداء
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قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

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الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
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أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور

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بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
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أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
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مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
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