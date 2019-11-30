رياضة

المدير الفني لأرسنال يوجه رسالة للجانرز

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
فريدي ليونجبرج
فريدي ليونجبرج
علق السويدي فريدي ليونجبرج، المدرب المؤقت لأرسنال ومساعد إيمري سابقًا، على توليه تدريب أرسنال، مشيرًا إلى أنه "شرف كبير". وقال ليونجبرج للموقع الرسمي للجانرز: "هو شرف عظيم، أريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي العظيم، سأحاول القيام بمهام جديدة". وأضاف: "أنا هنا لمساعدة النادي على قدر استطاعتي، وأحاول تهيئة أجواء جيدة في الفريق، ومع الجماهير، وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي". وأكمل فريدي تصريحاته: "بالتأكيد أشعر بالثقة وإلا ما كنت قبلت المهمة، أشعر بأن النادي سيجتمع على قلب رجل واحد وسيرسم البسمة على شفاه المشجعين مرة أخرى".
وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد أعلن عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أول من أمس، الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. وقاد إيمري الجانرز على مدار 18
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