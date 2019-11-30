فرجاني ساسي يدعم ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

فرجاني ساسي

وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، رسالة دعم إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

ونشر فرجاني صورة تجمعه مع ميتشو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب نهاية المباراة، معلقًا عليها باللغة الإنجليزية، قائلا: "كل اللاعبين يدعمون المدرب ميتشو ويقفون خلفه". وتولى المدرب الصربي ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض،