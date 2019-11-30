رياضة

فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
فان ديك
فان ديك
علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول، على فوز الريدز على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن طرد أليسون يتسبب فيه الموقف الدفاعي للفريق. وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "برايتون فريق جيد، يلعبون كرة قدم جيدة ودائمًا يخاطرون في المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل".
وتابع الدولي الهولندي عن تسجيله هدفين، قائلًا: "من الواضح أنني أحد الأسلحة المهمة في الكرات الثابتة، لكن هذا ليس بالأمر السهل؛ لأننى تتم مراقبتي بأفضل المدافعين". وأكمل عن طرد أليسون: "كان يجب علينا أن ندافع بشكل أفضل، نحن تسببنا في وضعه فى هذا الموقف، لكن هذا ما حدث وكان يجب علينا التعامل معه". وأكمل
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يورو 2020‎

قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
الوداد - الرجاء

الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
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وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، رسالة دعم إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
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اليسون-بيكر

أليسون يتغنى بالانتصار على مانشستر سيتي

أعرب الحارس البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليستر سيتي وتشيلسي، على الترتيب، كما وسع الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليا، إلى 9 نقاط.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
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صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
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