فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

فان ديك

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول، على فوز الريدز على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن طرد أليسون يتسبب فيه الموقف الدفاعي للفريق. وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "برايتون فريق جيد، يلعبون كرة قدم جيدة ودائمًا يخاطرون في المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل".

وتابع الدولي الهولندي عن تسجيله هدفين، قائلًا: "من الواضح أنني أحد الأسلحة المهمة في الكرات الثابتة، لكن هذا ليس بالأمر السهل؛ لأننى تتم مراقبتي بأفضل المدافعين". وأكمل عن طرد أليسون: "كان يجب علينا أن ندافع بشكل أفضل، نحن تسببنا في وضعه فى هذا الموقف، لكن هذا ما حدث وكان يجب علينا التعامل معه". وأكمل