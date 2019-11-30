الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

الوداد المغربي

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب مازيمبي مع زيسكو يونايتد الزامبي. وعلى ملعب «مصطفى تشاكر»، خطف فريق الوداد المغربي تعادلا قاتلا من اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب مازيمبي مع زيسكو يونايتد الزامبي.



وعلى ملعب «مصطفى تشاكر»، خطف فريق الوداد المغربي تعادلا قاتلا من اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.



سجل عبد الكريم الزواري هدف التقدم لفريق اتحاد الجزائر في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، خطف بديع أووك هدف التعادل للوداد.



وحصد الفريقان أول نقطة لهما في دور المجموعة التي تضم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم.