السيسي يأمر بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى، فضلاً عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.وقال