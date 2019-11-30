رياضة

قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
يورو 2020
يورو 2020
انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
ومن المقرر أن تتحدد المنتخبات الأربعة المتبقية عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في مارس من عام 2020. وجاءت نتيجة قرعة المجموعات على النحو الآتي: المجموعة الأولى ضمت كلا من: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا. المجموعة الثانية ضمت كلا من: الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا. المجموعة الثالثة ضمت كلا من: هولندا،
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الوداد - الرجاء

الوداد يعود بنقطة من الجزائر وتعادل أول أغسطس وزيسكو

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي، التي أقيمت على ملعب «سيداد إينيفارسيتاريا»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل كريستوفاو باسيينسيا أبولولو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك كليمنت موابي هدف التعادل للضيوف. بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في بداية مشواره الإفريقي، ويحتلان المركزين الثاني والثالث، وجاء الزمالك في المركز الأخير بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة.
ليفربول - برايتون

فان ديك عن ثنائيته في برايتون: واضح أنني سلاح مهم

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول، على فوز الريدز على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن طرد أليسون يتسبب فيه الموقف الدفاعي للفريق. وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "برايتون فريق جيد، يلعبون كرة قدم جيدة ودائمًا يخاطرون في المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل".
فرجاني -ساسي‎

فرجاني ساسي يدعم ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، رسالة دعم إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
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يورو 2020‎

تعرف على الفرق المتنافسة في ملحق اليورو

اختتمت، أمس، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بضمان 20 منتخبًا، للتأهل إلى النهائيات، وهى النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وإنجلترا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، والسويد، وسويسرا، وإسبانيا، وتركيا، وأوكرانيا، وويلز، وتبقى 4 مقاعد سيتم تحديدها عبر الملحق الذي ستقام مبارياته بين يومي 26 و31 من مارس، وتقام قرعة منافسات الملحق، يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية.
يواخيم-لوف

مدرب ألمانيا يقلل من مخاوف دور المجموعات في اليورو

أعرب يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه المانشافت أمس، في التغلب على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتحدث لوف عقب المباراة بعد التأهل لليورو في صدارة المجموعة، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قائلًا: "المباراة كانت ماتعة، ولعبنا بثبات حتى النهاية، حتى بعد التقدم بـ3 أهداف، واصلنا التقدم للأمام وأردنا تسجيل المزيد، وهو ما يجعلنا نشعر برضا بالغ".
مباراة ألمانيا وهولندا (3)

نجم ألمانيا يشعر بالغضب بعد تسجيله «هاتريك»

قدم نجم بايرن ميونيخ، سيرجي جنابري، مستوى لافتا للنظر في فوز ألمانيا، أمس، على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعدما سجل هاتريك جديدا في ذلك اللقاء، إلا أنه خرج ليعرب عن غضبه الشديد؛ بسبب كثرة الحديث مؤخرًا عن ضرورة التغيير في صفوف المانشافت. وأبرز الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني لكرة القدم، تصريحات جنابري عقب المباراة، إذ قال: "بدأت أشعر بالانزعاج من الحديث عن الثورة والتغيير، فنحن فريق شاب، ونفهم بعضنا بشكل جيد".
البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
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