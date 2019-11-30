قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

يورو 2020

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.

ومن المقرر أن تتحدد المنتخبات الأربعة المتبقية عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في مارس من عام 2020. وجاءت نتيجة قرعة المجموعات على النحو الآتي: المجموعة الأولى ضمت كلا من: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا. المجموعة الثانية ضمت كلا من: الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا. المجموعة الثالثة ضمت كلا من: هولندا،

ومن المقرر أن تتحدد المنتخبات الأربعة المتبقية عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في مارس من عام 2020.



وجاءت نتيجة قرعة المجموعات على النحو الآتي:



المجموعة الأولى ضمت كلا من: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا.



المجموعة الثانية ضمت كلا من: الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا.



المجموعة الثالثة ضمت كلا من: هولندا، أوكرانيا، النمسا، الفائز من الملحق الرابع.



المجموعة الرابعة ضمت كلا من: إنجلترا، كرواتيا، الفائز من الملحق الثالث، التشيك.



المجموعة الخامسة ضمت كلا من: إسبانيا، السويد، بولندا، الفائز من الملحق الثاني.



المجموعة السادسة ضمت كلا من: الفائز من الملحق الأول، البرتغال، فرنسا، ألمانيا.