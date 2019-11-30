رياضة

خليجي 24.. السعودية تحافظ على آمالها في التأهل

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
منتخب السعودية
منتخب السعودية
حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا، على نظيره البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، أحرز عبد الله الحمدان الهدف الأول، وأضاف محمد خبراني الهدف الثاني، وحصد منتخب «الصقور الخضر» أول ثلاث نقاط في المجموعة، ويرتقي إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الكويت، صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة، في المركز الأخير.
فريق السعودية سيطر على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 30، عن طريق عبدالله الحمدان، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 59، أضاف المنتخب السعودي الهدف الثاني، بعدما استقبل محمد الخبراني، عرضية من ركنية، برأسية قوية سكنت شباك منتخب البحرين. وكان
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