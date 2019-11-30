رياضة

لوريس عن مجموعة فرنسا في اليورو: صعبة للغاية

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
هوجو لوريس
هوجو لوريس
علق هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، وقائد منتخب فرنسا على صعوبة مجموعة يورو 2020، التي أوقعت الديوك مع جانب ألمانيا والبرتغال في المجموعة السادسة. وقال لوريس عبر تصريحات لـشبكة "مونت كارلو": "مواجهة الألمان في الجولة الأولى ستدخلنا سريعًا إلى قلب الأحداث، وسننهي مشوار الدور الأول باللعب ضد البرتغال، إنها قرعة صعبة للغاية، لكنها ممتعة لأنها تضم منتخبات عريقة". وأضاف قائد منتخب الديوك: "اللعب ضد فرنسا يعد أيضًا تحديًا كبيرًا للبرتغال وألمانيا التي ستلعب على أرضها، والحسم سيكون مبنيًا على تفاصيل صغيرة، علينا الاستعداد الأداء بكل قوة".
وأختتم هوجو لوريس في تصريحاته عن اليورو: "نقدر حجم المسؤولية، وسنبذل أقصى جهد، لأن الأخطاء مرفوضة في مثل هذه المجموعة". ومن المقرر أن تبدأ النسخة السادسة عشرة من بطولة يورو 2020 بشكلها الجديد في 12 من يونيو حتى 12 من يوليو من نفس العام، وسوف تستضيف البطولة 12 دولة من القارة الأوروبية، وستضيف ملعب أولمبياكو
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صن داونز يضرب بترو أتليتكو بثلاثية في دوري الأبطال

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قرعة «يورو 2020».. بطل أوروبا في مجموعة الموت

انتهت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، بتحديد دور المجموعات من اليورو، والذي نتج عن مجموعة قوية ضمت كلا من منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال. ووقع المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم فى آخر نسخة، ووصيف بطولة اليورو السابقة في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب الأخير، منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.
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سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".
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جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
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تعرف على الفرق المتنافسة في ملحق اليورو

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