لوريس عن مجموعة فرنسا في اليورو: صعبة للغاية

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

هوجو لوريس

علق هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، وقائد منتخب فرنسا على صعوبة مجموعة يورو 2020، التي أوقعت الديوك مع جانب ألمانيا والبرتغال في المجموعة السادسة. وقال لوريس عبر تصريحات لـشبكة "مونت كارلو": "مواجهة الألمان في الجولة الأولى ستدخلنا سريعًا إلى قلب الأحداث، وسننهي مشوار الدور الأول باللعب ضد البرتغال، إنها قرعة صعبة للغاية، لكنها ممتعة لأنها تضم منتخبات عريقة". وأضاف قائد منتخب الديوك: "اللعب ضد فرنسا يعد أيضًا تحديًا كبيرًا للبرتغال وألمانيا التي ستلعب على أرضها، والحسم سيكون مبنيًا على تفاصيل صغيرة، علينا الاستعداد الأداء بكل قوة".

وأختتم هوجو لوريس في تصريحاته عن اليورو: "نقدر حجم المسؤولية، وسنبذل أقصى جهد، لأن الأخطاء مرفوضة في مثل هذه المجموعة". ومن المقرر أن تبدأ النسخة السادسة عشرة من بطولة يورو 2020 بشكلها الجديد في 12 من يونيو حتى 12 من يوليو من نفس العام، وسوف تستضيف البطولة 12 دولة من القارة الأوروبية، وستضيف ملعب أولمبياكو