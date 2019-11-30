الاتحاد يقسو على الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

الاتحاد

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، أحرز محمود رزق هدف التقدم لزعيم الثغر، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني، واختتم رزاق سيسيه، ثلاثية فريقه، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.

فريق الاتحاد السكندري، سيطر على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 21، بعد ركلة ركنية، نفذت داخل منطقة الجزاء، سددها محمود رزق في الشباك. وفي الدقيقة 42، انطلق إيمانويل أوكوي، من وسط الملعب، وتوغل داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، بعد مراوغة مدافعي الفريق، وسدد الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم