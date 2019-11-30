رياضة

الاتحاد يقسو على الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
الاتحاد
الاتحاد
حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، أحرز محمود رزق هدف التقدم لزعيم الثغر، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني، واختتم رزاق سيسيه، ثلاثية فريقه، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
فريق الاتحاد السكندري، سيطر على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 21، بعد ركلة ركنية، نفذت داخل منطقة الجزاء، سددها محمود رزق في الشباك. وفي الدقيقة 42، انطلق إيمانويل أوكوي، من وسط الملعب، وتوغل داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، بعد مراوغة مدافعي الفريق، وسدد الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم
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محمود الونش‎

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود الونش

أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، التي انتهت بفوز الأخير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم، عبارة عن شد في الغضلة الخلفية. وغادر محمود حمدي الونش ملعب مباراة الزمالك ومازيمبي، مصابًا في الشوط الأول، ليشارك محمد عبدالغني بدلًا منه.
صن- داونز‎

صن داونز يضرب بترو أتليتكو بثلاثية في دوري الأبطال

نجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي من الخروج بفوز سهل امام نظيره، بترو أتليتكو الأنجولي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب أتريدجيفل الخارق، بالجولة الأولي من دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا، سجل أهداف صن داونز كلًا من ماوريسيو أفونسو في الدقيقة الـ7، وموتجيكا ماديشا في الدقيقة الـ29، ومخولسي في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة التي شهدت سيطرة كاملة من صن داونز الذي استطاع أن يصل إلى مرمى الفريق الأنجولي كثيرًا وهو ما نتج عنه احراز 3 أهداف.
الترجي - الرجاء

البدري يقود الترجي للفوز على الرجاء في دوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل أنيس البدري هدف التقدم، وأضاف واتارا الهدف الثاني، ليرفع الترجي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي حقق الفوز على فيتا كلوب بهدف نظيف، وحل الرجاء في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
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طلعت-يوسف (3)

طلعت يوسف: الاتحاد قدم مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ

تغنى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي فريقه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه مساء السبت، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
الزمالك -وانبى (5)

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
سلة الزمالك والأهلي

أزمة في مباراة سلة الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، خلال مباراة فريقه أمام نظيره النادي الأهلي، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر، على تواجد الجماهير في المباراة التي تجمعهما حاليًّا على صالة الأمير عبدالله فيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وطلب من لاعبيه عدم استكمال المباراة، إلا بعد خروج الجماهير والالتزام بالعدد المحدد من اتحاد كرة السلة، وفقًا للخطاب الذي تسلمته إدارة الناديين قبل المباراة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة.
مران المنتخب (1)

انضمام خماسي الزمالك لمعسكر المنتخب

انضم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة ومحمود علاء إلى معسكر منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًّا، قبل مباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وتداولت بعض التقارير الصحفية أنباء حول إصابة عبدالله جمعة وزيزو قبل انضمامها لصفوف المعسكر.
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