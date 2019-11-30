التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

تحرير:أمينة محمود ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.

وأضاف أن القرار الذى صدر ينظم التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية. وأوضح نائب الوزير، في تصريح عبر جروب "أدعم طارق شوقي" على واتساب، أنه لم يتغير