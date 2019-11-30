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التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

تحرير:أمينة محمود ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم
الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
وأضاف أن القرار الذى صدر ينظم التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية. وأوضح نائب الوزير، في تصريح عبر جروب "أدعم طارق شوقي" على واتساب، أنه لم يتغير
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برج العذراء؟.. امتحن شخصيتك.. وخبئ ورقة الإجابة!

حجازي: نماذج امتحانات أولى ثانوي على موقع التعليم الأسبوع المقبل

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم نشر نماذج الامتحانات الاسترشادية لكل مادة دراسية للصف الأول الثانوي العام، على موقع وزارة التعليم الإلكتروني الرسمي وأيضا بنك المعرفة المصري الأسبوع القادم، وأشار في تصريح خاص، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الموجهين العموم خلال أيام لمناقشة آليات وضع امتحان كل مادة وتحديد عدد الأسئلة، وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مادة امتحانية.
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على طريقة «البابل شيت».. امتحانات أولى ثانوي ورقة واحدة فقط

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستعقد في يناير ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، موضحا أن أسئلة الامتحان والإجابة ستكون داخل ورقة واحدة فقط، إذ قال: "الامتحان سيكون ورقة واحدة، ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، وليست ورقتين منفصلتين عن بعض".
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السيسي يأمر بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى، فضلاً عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
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غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".
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السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
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تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.
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مدبولي: بدء استخدام التابلت المصري بالمدارس العام المقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
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القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
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