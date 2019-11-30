التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة
تحرير:أمينة محمود
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
وأضاف أن القرار الذى صدر ينظم التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية.
وأوضح نائب الوزير، في تصريح عبر جروب "أدعم طارق شوقي" على واتساب، أنه لم يتغير
وأضاف أن القرار الذى صدر ينظم التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية.
وأوضح نائب الوزير، في تصريح عبر جروب "أدعم طارق شوقي" على واتساب، أنه لم يتغير شيئا فى طريقة الإعلان عن المسابقات أو اللجان الإشرافية بالمديريات أو حتى القرار التنفيذى الذى يصدر من محافظ الإقليم.
وفيما يخص الانتدابات بكافة أشكالها للدواوين، أوضح عمر، أنها محظورة من العام الماضى والقرار جاء ليقنن ذلك ويضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات، أولا: اختيار من تنطبق عليه شروط الندب، وبذلك ينتهى عصر الوساطة والمحسوبية، ثانيا: عدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.
وأشار إلى أن من تنطبق عليه الشروط من المعلمين، له الفرصة فى التقديم مباشرة بدون واسطة، مضيفا أن ذلك توجه الدولة وتوجيهات وزير التعليم، لتمكين الكفاءات، وأن هذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للجميع والقضاء على البيروقراطية وتقليل وتيسير الإجراءات وأن تكون الإجراءات شفافة واضحة.
وشدد نائب الوزير، على أن "الوزارة تعلم جيدا القانون وتحافظ عليه، ومن ينتقد القرار فواضح أن له مبغى آخر غير الإصلاح، وإنما مصلحة شخصية، وهذا لن يسمح به فىً بلد تقاوم وتحارب الفساد من جذوره".