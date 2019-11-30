تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي
تحرير:محمد عبد المنعم
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
مؤتمر مهرجان الإسكندرية المسرحي
عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم
ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.
يكرم المهرجان كل من الفنان محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين من الكويت، الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام احمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.
وسيتم خلال فعاليات المهرجان، تقديم عدد من الورش: "ورشة الإخراج المسرحي، ورشة حرفية الكتابة المسرحية، وورشة إعداد الممثل وحرفية الممثل".
يشارك في الدورة 10 عروض من 7 بلاد مختلفة: مصر، الاردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، ومن العروض المشاركة مسرحية "بر"، "الخروج إلى الحياة"، "أصحاب السعادة"، "موشكا"، و"إصابات شنيعة"، وتضم لجنة التحكيم إياد نصار وجمال سليمان، ولقاء الخميسي والمخرج محمد سامي.