تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

مؤتمر مهرجان الإسكندرية المسرحي

عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم