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تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
مؤتمر مهرجان الإسكندرية المسرحي
مؤتمر مهرجان الإسكندرية المسرحي
عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم
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هيثم- أحمد- زكي

3 أسباب جعلت شقيق هيثم أحمد زكي وريثه الوحيد

أصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبد الله، وقالت المحكمة، إنه تحقق من وفاة المرحوم هيثم بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي، موضحة أن الاخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضا والباقي تعصبيا لعدم وجود وارث "ضبط دون شريك" ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبه سوى من ذكر،
مادلين طبر

برنامج ومسلسل رعب.. مفاجآت مادلين طبر في عام 2020

قالت الفنانة مادلين طبر إنها ستعود لتقديم البرامج التليفزيونية بعد غياب 20 عاما، موضحة في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنها بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل، لكنها الآن متشوقة للعودة إلى الجمهور مرة أخرى من خلال التقديم عبر الشاشة الصغيرة، لافتة إلى أنها تعمل على تحضير برنامج منذ فترة، وأن مدته ستكون 60 دقيقة، متمنية أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في فيلم قصير، وتستعد أيضا لموسم رمضان بمسلسل رعب رفضت الإفصاح عن كواليسه.
عادل -شكل

عادل شكل لـ«ياسمين صبري»: «أنا لايق عليكي بس أقرع»

أثارت التصريحات التى أدلت بها الفنانة ياسمين صبري للحديث عن مواصفات فتى أحلامها والشخص الذى تود الارتباط به والزواج منه خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رد عليها عادل شكل كبير مشجع نادي الاتحاد السكندري، المُلقب بـ"الزعامة" من خلال فيديو على موقع "يوتيوب" للرد على المواصفات التى حددتها الفنانة الشابة، قائلاً: "أنا بحبك يا ياسمين وأنا وأنتي على بعض لايقين، وفيا كل المواصفات اللى إنتى عاوزاها باستثناء شيء واحد فقط.. أنا أقرع ومعنديش شعر".
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