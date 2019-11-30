رياضة

طلعت يوسف: الاتحاد قدم مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
تغنى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي فريقه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه مساء السبت، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
وتحدث يوسف في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "سعيد بالنتيجة وأداء اللاعبين، قدمنا كل شيء داخل الملعب، وأظهر اللاعبون مردودا قويا على مستوى التركيز، والمهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث، خاصة أن الفوز جاء على فريق صاحب تاريخ كبير". وواصل مدرب الاتحاد، قائلًا: "الفريق أثبت أنهم
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صن داونز يضرب بترو أتليتكو بثلاثية في دوري الأبطال

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الاتحاد يقسو على الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

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بيراميدز يشارك الأهلي في الصدارة بالتعادل أمام أسوان

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بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

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طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

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