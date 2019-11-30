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على طريقة «البابل شيت».. امتحانات أولى ثانوي ورقة واحدة فقط

تحرير:أمينة محمود ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستعقد في يناير ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، موضحا أن أسئلة الامتحان والإجابة ستكون داخل ورقة واحدة فقط، إذ قال: "الامتحان سيكون ورقة واحدة، ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، وليست ورقتين منفصلتين عن بعض".
وأضاف رئيس القطاع: "لن يطلب من الطالب سوى كتابة اسمه في الخانة الموضوعة أعلى ورقة الامتحان، واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس في ورقة الاسئلة"، لافتا إلى أن هناك خلط بين الامتحانات التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي وبين نظام "البابل شيت" على اعتبار أن الامتحانات ستأتي في ورقتين منفصلتين للأسئلة
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حجازي: نماذج امتحانات أولى ثانوي على موقع التعليم الأسبوع المقبل

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم نشر نماذج الامتحانات الاسترشادية لكل مادة دراسية للصف الأول الثانوي العام، على موقع وزارة التعليم الإلكتروني الرسمي وأيضا بنك المعرفة المصري الأسبوع القادم، وأشار في تصريح خاص، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الموجهين العموم خلال أيام لمناقشة آليات وضع امتحان كل مادة وتحديد عدد الأسئلة، وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مادة امتحانية.
محمد-عمر-نائب-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى، فضلاً عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
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غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".
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محمد-عمر-نائب-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
عبد الفتاح السيسى (6)

المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي يعلن دعمه للسيسي

أعلن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والتعاون بين الشباب الأفريقي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية التي تعقد في مصر، وكذلك المؤتمرات الاستثمارية، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على تأييد الرئيس السيسي في إصراره على تحفيز الدول الأوروبية والصين وروسيا والمستثمرين في كل الدول لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا وتأهيل العنصر البشري الأفريقي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
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