على طريقة «البابل شيت».. امتحانات أولى ثانوي ورقة واحدة فقط
تحرير:أمينة محمود
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
امتحانات - أرشيفية
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستعقد في يناير ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، موضحا أن أسئلة الامتحان والإجابة ستكون داخل ورقة واحدة فقط، إذ قال: "الامتحان سيكون ورقة واحدة، ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، وليست ورقتين منفصلتين عن بعض".
وأضاف رئيس القطاع: "لن يطلب من الطالب سوى كتابة اسمه في الخانة الموضوعة أعلى ورقة الامتحان، واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس في ورقة الاسئلة"، لافتا إلى أن هناك خلط بين الامتحانات التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي وبين نظام "البابل شيت" على اعتبار أن الامتحانات ستأتي في ورقتين منفصلتين للأسئلة
وأضاف رئيس القطاع: "لن يطلب من الطالب سوى كتابة اسمه في الخانة الموضوعة أعلى ورقة الامتحان، واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس في ورقة الاسئلة"، لافتا إلى أن هناك خلط بين الامتحانات التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي وبين نظام "البابل شيت" على اعتبار أن الامتحانات ستأتي في ورقتين منفصلتين للأسئلة والإجابة.
وأشار إلى أن المديرية ستتولى تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقا للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية لموجهي عموم المواد الدراسية مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة - عددها وتصنيفها).
وتابع: "أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية – الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقياً".
واوضح حجازي، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي تعقد في الفترة المسائية بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.