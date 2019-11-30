على طريقة «البابل شيت».. امتحانات أولى ثانوي ورقة واحدة فقط

تحرير:أمينة محمود ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

امتحانات - أرشيفية

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستعقد في يناير ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، موضحا أن أسئلة الامتحان والإجابة ستكون داخل ورقة واحدة فقط، إذ قال: "الامتحان سيكون ورقة واحدة، ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، وليست ورقتين منفصلتين عن بعض".

وأضاف رئيس القطاع: "لن يطلب من الطالب سوى كتابة اسمه في الخانة الموضوعة أعلى ورقة الامتحان، واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس في ورقة الاسئلة"، لافتا إلى أن هناك خلط بين الامتحانات التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي وبين نظام "البابل شيت" على اعتبار أن الامتحانات ستأتي في ورقتين منفصلتين للأسئلة