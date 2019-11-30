رياضة

البدري يقود الترجي للفوز على الرجاء في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
الترجي - الرجاء
الترجي - الرجاء
حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل أنيس البدري هدف التقدم، وأضاف واتارا الهدف الثاني، ليرفع الترجي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي حقق الفوز على فيتا كلوب بهدف نظيف، وحل الرجاء في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
بداية المباراة جاءت قوية من قبل لاعبي الفريقين، ونجح فريق الترجي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، بعد عدة تمريرات قصيرة، انتهت بعرضية من واتارا، استقبلها أنيس البدري بتسديدة قوية في الشباك. وفي الدقيقة 15، أضاف الترجي الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة، مررها أنيس البدري، إلى حمدو الهوني، الذي مررها
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