رياضة

صن داونز يضرب بترو أتليتكو بثلاثية في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
صن داونز
صن داونز
نجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي من الخروج بفوز سهل امام نظيره، بترو أتليتكو الأنجولي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب أتريدجيفل الخارق، بالجولة الأولي من دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا، سجل أهداف صن داونز كلًا من ماوريسيو أفونسو في الدقيقة الـ7، وموتجيكا ماديشا في الدقيقة الـ29، ومخولسي في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة التي شهدت سيطرة كاملة من صن داونز الذي استطاع أن يصل إلى مرمى الفريق الأنجولي كثيرًا وهو ما نتج عنه احراز 3 أهداف.
وبهذا الفوز احتل صن داونز صدارة المجموعة، بعد حصد أول ثلاث نقاط له، بينما تذيل بترو أتليتكو المجموعة بدون رصيد . ويأتي في المركز الثاني والثالث اتحاد الجزائر والوداد الرياضي بنقطة لكل منهما، بعدما حسم التعادل مواجهتهما اليوم بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مصطفي شاكر، بعدما اقتنص بديع
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محمود الونش‎

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود الونش

أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، التي انتهت بفوز الأخير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم، عبارة عن شد في الغضلة الخلفية. وغادر محمود حمدي الونش ملعب مباراة الزمالك ومازيمبي، مصابًا في الشوط الأول، ليشارك محمد عبدالغني بدلًا منه.
الترجي - الرجاء

البدري يقود الترجي للفوز على الرجاء في دوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل أنيس البدري هدف التقدم، وأضاف واتارا الهدف الثاني، ليرفع الترجي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي حقق الفوز على فيتا كلوب بهدف نظيف، وحل الرجاء في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
طلعت-يوسف (3)

طلعت يوسف: الاتحاد قدم مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ

تغنى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي فريقه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه مساء السبت، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
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حسام-عاشور‎

حسام عاشور: فايلر يمنحنا الثقة ونلعب من أجل الفوز

أكد حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يتطلع للفوز على النجم الساحلي التونسي، في المبارة التي ستقام في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، بدوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قائلا: "نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات، هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدًا وخاصة أن الفوز غدا ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي.
رمضان صبحي (3)

بعد تألقه مع المنتخب.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

كرم نادي النجم الساحلي التونسي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره التونسي، وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين. وأعرب سفيان الوردي، عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم، حيث تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبي تمامًا. وأضاف ميتشو أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين، وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو. وقاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة الأول تدريبات الإحماء للاعبين بمران اليوم وذلك لمدة عشر دقائق بالجري فى دائرة كبيرة فى وسط الملعب، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي.
كارتيرون (3)

تقارير مغربية: إقالة كارتيرون من تدريب الرجاء

أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج، خاصة بعد خسارة الرجاء مساء السبت الماضى، أمام فريق يوسفية برشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المغربي. وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كارتيرون، وطالب بعض أعضاء إدارة النادي برحيل كارتيرون قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وقبل بدء رحلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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