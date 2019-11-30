صن داونز يضرب بترو أتليتكو بثلاثية في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

صن داونز

نجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي من الخروج بفوز سهل امام نظيره، بترو أتليتكو الأنجولي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب أتريدجيفل الخارق، بالجولة الأولي من دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا، سجل أهداف صن داونز كلًا من ماوريسيو أفونسو في الدقيقة الـ7، وموتجيكا ماديشا في الدقيقة الـ29، ومخولسي في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة التي شهدت سيطرة كاملة من صن داونز الذي استطاع أن يصل إلى مرمى الفريق الأنجولي كثيرًا وهو ما نتج عنه احراز 3 أهداف.

وبهذا الفوز احتل صن داونز صدارة المجموعة، بعد حصد أول ثلاث نقاط له، بينما تذيل بترو أتليتكو المجموعة بدون رصيد . ويأتي في المركز الثاني والثالث اتحاد الجزائر والوداد الرياضي بنقطة لكل منهما، بعدما حسم التعادل مواجهتهما اليوم بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مصطفي شاكر، بعدما اقتنص بديع