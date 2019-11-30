سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فلسطين: مهد المسيح لا يستحق جدارًا للفصل ولا حواجز

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
فلسطين
فلسطين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مهد السيد المسيح لا يستحق جدارا للفصل، وأن الطريق إلى مهد السيد المسيح لا يجب أن تعيقها الحواجز، أن يأتوا ليروا كيف يزين الفلسطينيون معا، أشجارهم، ويواصلون رسالة الإخاء والمحبة، رسالة المواطنة الواحدة. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد المجيد اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، بحضور محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف اشتية: «إذا كانت المستوطنات تطوق بيت لحم، فإن الروح الوطنية الفلسطينية هي التي تطوق هذه المستوطنات، ونحن لا نخاف، لأن الذي معنا أكبر وأكثر من الذي معهم، وشعبنا البطل المؤمن بإنهاء الاحتلال، وحقنا في الدولة وعاصمتها القدس، والعودة، سيبقى قابضا على الجمر ومتمسكا في حقه».واستدرك رئيس الوزراء: «تعلمون
اقرأ المزيد
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب وفتيين قرب بلدة بيت عوا، ما تسبب باستشهاد الشاب بدوي خالد بدوي الشلش مسالمة 18 عاما. بدورها، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف بعد إصابته بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل ويقسمها قسمين: «ثلثا المدينة للمستوطنين اليهود، وثلثها للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية».
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق: تصدينا للمندسين.. واستقالة الحكومة تنهي الأزمة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية، وقال في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها، وأن من واجب الدولة التصدي لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقي.
لبنان

الخاسر الأكبر.. كيف تأثر السوريون بالأزمة اللبنانية؟

ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على سوريا التي تعتمد على جارتها لبنان بشكل أساسي منذ أن تفجرت الحرب السورية، نتيجة العقوبات والحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والغرب على النظام السوري منذ أكثر من 8 أعوام. فقد أدت الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، إلى إلحاق أضرار واضحة بالاقتصاد السوري، حيث خسر سعر صرف الليرة السورية في السوق منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان وحتى اليوم نحو 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد السوري نفسه.
احتجاجات العراق

العراق: أوامر بالقبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الخارجية-الأمريكي-مايك-بومبيو

فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
مستوطنات

الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين: اجتماعات طارئة لمواجهة مستوطنات الضفة الغربية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]