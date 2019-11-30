استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

استشهاد فلسطيني

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب وفتيين قرب بلدة بيت عوا، ما تسبب باستشهاد الشاب بدوي خالد بدوي الشلش مسالمة 18 عاما. بدورها، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف بعد إصابته بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل ويقسمها قسمين: «ثلثا المدينة للمستوطنين اليهود، وثلثها للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية».

وأدت ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اليومية من اعتداءات على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، إلى زيادة معاناة أهالي المدينة، لا سيما في البلدة القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على لائحة التراث العالمي بناء على تصويت جرى في 2017 ، لتصبح البلدة القديمة