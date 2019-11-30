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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني
استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب وفتيين قرب بلدة بيت عوا، ما تسبب باستشهاد الشاب بدوي خالد بدوي الشلش مسالمة 18 عاما. بدورها، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف بعد إصابته بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل ويقسمها قسمين: «ثلثا المدينة للمستوطنين اليهود، وثلثها للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية».
وأدت ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اليومية من اعتداءات على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، إلى زيادة معاناة أهالي المدينة، لا سيما في البلدة القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على لائحة التراث العالمي بناء على تصويت جرى في 2017 ، لتصبح البلدة القديمة
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علم فلسطين

فلسطين: مهد المسيح لا يستحق جدارًا للفصل ولا حواجز

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مهد السيد المسيح لا يستحق جدارا للفصل، وأن الطريق إلى مهد السيد المسيح لا يجب أن تعيقها الحواجز، أن يأتوا ليروا كيف يزين الفلسطينيون معا، أشجارهم، ويواصلون رسالة الإخاء والمحبة، رسالة المواطنة الواحدة. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد المجيد اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، بحضور محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق: تصدينا للمندسين.. واستقالة الحكومة تنهي الأزمة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية، وقال في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها، وأن من واجب الدولة التصدي لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقي.
لبنان

الخاسر الأكبر.. كيف تأثر السوريون بالأزمة اللبنانية؟

ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على سوريا التي تعتمد على جارتها لبنان بشكل أساسي منذ أن تفجرت الحرب السورية، نتيجة العقوبات والحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والغرب على النظام السوري منذ أكثر من 8 أعوام. فقد أدت الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، إلى إلحاق أضرار واضحة بالاقتصاد السوري، حيث خسر سعر صرف الليرة السورية في السوق منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان وحتى اليوم نحو 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد السوري نفسه.
احتجاجات العراق

العراق: أوامر بالقبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين: اجتماعات طارئة لمواجهة مستوطنات الضفة الغربية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (3)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة، 24 عاما من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول لأراضي عام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة. وكان 10 شبان قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية،
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعقتل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، واعتقلت 14مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واستولت على 2522 دونما (كم2) لصالح الاستيطان، فيما هاجم مستوطنون قاطفي ثمار الزيتون واستولوا على المحصول. ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يطا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، كما استولت على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.
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