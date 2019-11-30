حجازي: نماذج امتحانات أولى ثانوي على موقع التعليم الأسبوع المقبل

تحرير:أمينة محمود ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

امتحانات أولى ثانوي - أرشيفية

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم نشر نماذج الامتحانات الاسترشادية لكل مادة دراسية للصف الأول الثانوي العام، على موقع وزارة التعليم الإلكتروني الرسمي وأيضا بنك المعرفة المصري الأسبوع القادم، وأشار في تصريح خاص، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الموجهين العموم خلال أيام لمناقشة آليات وضع امتحان كل مادة وتحديد عدد الأسئلة، وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مادة امتحانية.

وأوضح حجازي، أن الامتحان سيكون عبارة عن ورقة أسئلة هي نفسها للإجابة، مؤكدا أن الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد فقط، وسوف يحدد عددها بحسب موجه عام كل مادة وفقا للمدة الزمنية المحددة بجدول الامتحان لأداء المادة.وتابع: "ممكن يكون عدد الأسئلة 50 سؤالا أو أقل بحسب رؤية كل موجه عام المادة، وبحسب التوقيت المحدد