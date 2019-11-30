رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود الونش

تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
محمود الونش
محمود الونش
أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، التي انتهت بفوز الأخير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم، عبارة عن شد في الغضلة الخلفية. وغادر محمود حمدي الونش ملعب مباراة الزمالك ومازيمبي، مصابًا في الشوط الأول، ليشارك محمد عبدالغني بدلًا منه.
وأوضح طبيب الزمالك، أن اللاعب سيقوم بعمل أشعة، فور العودة إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة، نافيًا أن تكون الإصابة مزقًا فى العضلة كما تردد، خلال الساعات الماضية. ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات
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صن داونز يضرب بترو أتليتكو بثلاثية في دوري الأبطال

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مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

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