الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 15 23 شبين الكوم 15 22 طنطا 13 22 دمنهور 14 22 الإسكندرية 13 23 بلطيم 15 22 مطروح 12 22 السلوم 12 21 سيوة 10 23 بورسعيد 17 23 دمياط 17 23 الزقازيق 15 25 الإسماعيلية 11 23 السويس 12 23 العريش 12 22 رفح 11 21 رأس سدر 15 24 نخل 07 22 نويبع 19