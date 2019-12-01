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سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك سئيب نحو 16.17 جنيه للبيع،
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وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

التخطيط تشارك بجناح الحكومة خلال معرض Cairo ICT

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ويشارك بجناح الحكومة هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمى التى تبذلها الدولة بهدف تيسير الخدمات للمواطنين، وهي الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط.
قطن

120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

47.8 مليار دولار حجم استثمارات الشركات البريطانية بمصر

دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتي وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركتها والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان (الفرص الاستثمارية في مصر) ضمن الاجتماعات التي تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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