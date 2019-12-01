إرهاب

الناتو: سنمنع «داعش» من التوغل في أفغانستان

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من تشكيل صفوفه في أفغانستان بعدما فقد سيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة أي تحدٍّ مشترك يهدف إلى أن تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنًا للإرهابيين الدوليين، مؤكدا ضرورة منع تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفه مجددا في أفغانستان، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد.
وأطلع ستولتنبرج الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، على جدول أعمال اجتماع قادة "ناتو"، الذي من المقرر انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في لندن، مؤكدا أن مهمة "ناتو" في أفغانستان ستكون جزءًا من المحادثات. يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة لأفغانستان، الأسبوع الماضي،
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داعش

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
أطفال-داعش

80 % من فتاوى الإرهابيين للطفل عن «جهاد الصغار»

نشر المؤشر العالمي للفتوى "GFI" التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، أبرز 10 إحصائيات حول قضايا الطفل الإفتائية عالميا، وكيف ترى التنظيمات الإرهابية هؤلاء الصغار في خطابهم الإفتائي؟ وكيف توظف الفتوى في تجنيد الأطفال لتنفيذ عملياتهم الإرهابية؟ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام. ووفقا لما ورد في الإحصائيات فإنه: تشكل فتاوى الطفل 4% من إجمالي الفتاوى المرصودة عالميا، و10% من جملة فتاوى التنظيمات الإرهابية.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء توضح كيف أنشأ الإخوان مجتمعات موازية بالخارج

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، تقريرا حديثا له حول "المجتمع الموازي لجماعة الإخوان الإرهابية في الغرب"، يقول فيه إن التنظيم تمكن من الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة، موضحا أن جماعة الإخوان عملت على تقديم نفسها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر "الفكر الإسلامي الإصلاحي".
انفجار في بوركينا فاسو - أرشيفية

مقتل 18 إرهابيا هاجموا قاعدة شرطة في بوركينا فاسو

أعلنت سلطات بوركينا فاسو مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد الذي يشهد هجمات تزداد وتيرتها. وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم، مشيرا إلى أن شرطيا لقى مصرعه في الهجوم وأصيب سبعة أخرون بجروح. ولفت البيان إلى أنه تم ضبط أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت بحوزة الإرهابيين في مكان الهجوم.
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داعش

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
حركة الشباب

مقتل عضو بحركة «الشباب» في غارة أمريكية بالصومال

أعلن مسؤول استخباراتي صومالي أن عضوا بارزا فى حركة «الشباب» المسلحة لقي حتفه جراء غارة أمريكية بطائرة من دون طيار جنوبي البلاد، وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن القتيل كان له صلات بجماعات متطرفة أجنبية بهدف تنسيق شن الهجمات في المستقبل. من جانبهم، قال شهود عيان، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف سيارة القتيل خارج بلدة "كونيا بارو" التي تسيطر عليها حركة "الشباب" في إقليم "شبيلي السفلى" الواقع جنوبي الصومال.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
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