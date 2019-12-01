الناتو: سنمنع «داعش» من التوغل في أفغانستان

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

داعش - صورة أرشيفية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من تشكيل صفوفه في أفغانستان بعدما فقد سيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة أي تحدٍّ مشترك يهدف إلى أن تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنًا للإرهابيين الدوليين، مؤكدا ضرورة منع تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفه مجددا في أفغانستان، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد.

وأطلع ستولتنبرج الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، على جدول أعمال اجتماع قادة "ناتو"، الذي من المقرر انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في لندن، مؤكدا أن مهمة "ناتو" في أفغانستان ستكون جزءًا من المحادثات. يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة لأفغانستان، الأسبوع الماضي،