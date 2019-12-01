مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ أمام أستون فيلا اليوم

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

مانشستر يونايتد

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نورويتش سيتي نظيره أرسنال على ملعب كارو رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش المركز الـ19 برصيد 10 نقاط، بينما يوجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مواجهة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا على ملعب الأولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل مانشستر المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري في 48 مباراة سابقة، حقق خلالها اليونايتد