رياضة

مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ أمام أستون فيلا اليوم

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نورويتش سيتي نظيره أرسنال على ملعب كارو رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش المركز الـ19 برصيد 10 نقاط، بينما يوجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مواجهة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا على ملعب الأولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل مانشستر المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري في 48 مباراة سابقة، حقق خلالها اليونايتد
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عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
جوزيه مورينيو (10)

مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.
يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
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مانشستر يونايتد‎

اليونايتد يفوز على برايتون.. وولفز يتخطى أستون فيلا

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الشياطين الحمر أندرياس بيريرا فى الدقيقة الـ17، وديفي بروبر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ19، وماركوس راشفورد فى الدقيقة الـ66، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لويس دينك فى الدقيقة الـ64 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يظل برايتون فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
أستون فيلا

فيرجسون يوصي بضم لاعب أستون فيلا لليونايتد بعد تألقه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات الدولي الأسكتلندي، جون ماكجين، لاعب خط وسط أستون فيلا،وذك فى موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "ذا صن"، إن الاهتمام بـ "ماكجين" جاء بتوصية من أسطورة التدريب في يونايتد، السير أليكس فيرجسون. وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا حاز على اهتمام أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفيلانز هذا الموسم.
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