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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في نوفمبر الماضي، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.وذكرت
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السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، غدا الإثنين، ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
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حجازي: نماذج امتحانات أولى ثانوي على موقع التعليم الأسبوع المقبل

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم نشر نماذج الامتحانات الاسترشادية لكل مادة دراسية للصف الأول الثانوي العام، على موقع وزارة التعليم الإلكتروني الرسمي وأيضا بنك المعرفة المصري الأسبوع القادم، وأشار في تصريح خاص، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الموجهين العموم خلال أيام لمناقشة آليات وضع امتحان كل مادة وتحديد عدد الأسئلة، وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مادة امتحانية.
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قطار - أرشيفية

نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: تحصيل حق الدولة في المقام الأول للوزارة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من غير المقبول أن يستقل أي راكب القطار، وأن يشغل مقعدا بدون حصوله على تذكرة، وذلك فى الوقت الذي يجلس فيه راكب آخر بحوزته تذكرة وقام بشرائها، متسائلا: «كيف يقبل أي شخص بارتكاب أخطاء دون أن يتم توقيع غرامات عليه، علمًا بأنها معلومة للجميع، وبالتالي لا يجوز ارتكابها»، موضحا: «أن هناك سلوكيات متغيرة يرتكبها البعض وبدأت تتزايد خلال الآونة الأخيرة، وأن ما يشغل الجميع فى وزارة النقل، فى المقام الأول هو تحصيل حق الدولة».
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.
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