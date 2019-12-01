السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

السكة الحديد - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من ناحية أخرى، بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، في نوفمبر الماضي، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات.وذكرت