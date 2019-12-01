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بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق - صورة أرشيفية
جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق - صورة أرشيفية
قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك. وكتب بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
وأضاف بايدن في تغريدة أخرى: "إن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء، من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب، لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".وتدور
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ترامب (2)

ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بأمريكا

أفادت تقارير إخبارية بسقوط 3 جرحى على الأقل نتيجة الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الانفجار أدى إلى اندلاع حرائق وتحطم نوافذ المباني ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء السكان من دائرة قطرها نحو نصف ميل من موقعه على بعد نحو 90 ميلا شرق مدينة هيوستون. وصرح متحدث باسم السلطات المحلية، بأن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة بالمباني المجاورة، وأن قوات الشرطة تقوم حاليا بفحص المنازل القريبة كل على حدة من أجل تحديد وجود ضحايا آخرين من عدمه.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

انفجار بمصنع للكيماويات في ولاية «تكساس» الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بولاية "تكساس" اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة. وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" بالولاية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى.
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هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
دونالد ترامب

هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
مارك-اسبر (3)

الإدارة الأمريكية تجبر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه

كشفت مصادر أمريكية، أن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أجبر ريتشارد سبنسر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه، بسبب "إخلاله بالتسلسل القيادي العسكري وسعيه لإبرام اتفاق سري مع البيت الأبيض". وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق، الذي أدى لإقصاء وزير البحرية عن منصبه، كان له صلة بقضية ضابط العمليات الخاصة إيدي جالاجر، وهو واحد من ثلاثة ضباط يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما تسبب في حالة من التوتر بين وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" وبين الرئيس دونالد ترامب. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على "تويتر" قائلاً: "إن إقصاء سبنسر كانت بسبب تجاوزات في إنفاق وزارته وللطريقة التي عومل بها الضابط جالاجر".
مايكل بلومبرج

«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.
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