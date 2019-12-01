المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

المصري

يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.

وبدوره يرحل المصري لمواجهة إف سي نواذيبو الموريتاني في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستقام على الملعب الرئيسي لنواديبو. وحقق المصري أفضل نتائجه في تلك البطولة، بالوصول إلى نصف النهائي في عام 2018، كما وصل إلى نصف النهائي في المسمى القديم للبطولة، كأس الاتحاد الإفريقي، في عام 2002، ووصل

وبدوره يرحل المصري لمواجهة إف سي نواذيبو الموريتاني في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستقام على الملعب الرئيسي لنواديبو.



وحقق المصري أفضل نتائجه في تلك البطولة، بالوصول إلى نصف النهائي في عام 2018، كما وصل إلى نصف النهائي في المسمى القديم للبطولة، كأس الاتحاد الإفريقي، في عام 2002، ووصل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس أيضًا في عام 1999.



وتأهل بيراميدز إلى هذا الدور، بعد التغلب في الأدوار التمهيدية على إيتوال دي كونغو بمجموع المباراتين 5-1، قبل الإطاحة في الدور الأول بشبيبة بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين، وفي الدور الماضي أطاح بيانج أفريكانز التنزاني بمجموع المباراتين 5-1.



أما المصري فتغلب في الدور الأول على ماليندي من زنزبار 7-2، وأطاح في الدور الماضي بكوت دي أور من سيشيل 6-0.