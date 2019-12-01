رياضة

المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
المصري
المصري
يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.
وبدوره يرحل المصري لمواجهة إف سي نواذيبو الموريتاني في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستقام على الملعب الرئيسي لنواديبو. وحقق المصري أفضل نتائجه في تلك البطولة، بالوصول إلى نصف النهائي في عام 2018، كما وصل إلى نصف النهائي في المسمى القديم للبطولة، كأس الاتحاد الإفريقي، في عام 2002، ووصل
اقرأ المزيد
عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
جوزيه مورينيو (10)

مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.
يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
اقرأ المزيد من الأخبار
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
كأس-الكونفدرالية

المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة في الكونفدرالية

أقيمت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء في القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأسفرت عن مجموعات نارية. وتأهل 16 فريق إلى دور المجموعات هم: المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
حسام البدري - طارق مصطفى

المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.
بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]