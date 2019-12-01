قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

برشلونة وأتلتيكو مدريد

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب أتلتيكو في الدوري الإسباني في 82 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 24 مباراة وتعادل في 21 لقاءً وخسر 37 مواجهة أخرى، وسجل لاعبوه 121 هدفًا في تلك المباريات، واستقبلت شباكهم 141 هدفًا. ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد