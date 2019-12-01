رياضة

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
برشلونة وأتلتيكو مدريد
برشلونة وأتلتيكو مدريد
يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
وتواجه الفريقان على ملعب أتلتيكو في الدوري الإسباني في 82 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 24 مباراة وتعادل في 21 لقاءً وخسر 37 مواجهة أخرى، وسجل لاعبوه 121 هدفًا في تلك المباريات، واستقبلت شباكهم 141 هدفًا. ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد
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عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
جوزيه مورينيو (10)

مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.
يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
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برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
فلورنتينيو-بيريز

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.
ميسى

فالفيردي يتغنى بميسي بعد رباعية سيلتا فيجو

تغنى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بنجم الفريق ليونيل ميسي، بعد الهاتريك الذي سجله في فوز البرسا أمس على سيلتا فيجو (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد الخسارة المباراة الماضية، أصبح من الضروري الانتصار على سيلتا، حيث كانت الهزيمة السابقة مؤلمة، في الشوط الأول عانينا كثيرًا أمام الضغط، لدرجة أنه كان من الصعب علينا التقدم، ولم يكن لدينا إيقاع في المباراة".
سواريز (1)

برشلونة يكشف عن إصابة سواريز وموعد عودته للملاعب

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، للإصابة أمس السبت، في خسارة فريقه برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وخرج سواريز من المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وبعدها بـ8 دقائق سجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا من علامة الجزاء، قبل أن يعادي ليفانتي النتيجة في الدقيقة 61 عبر خوسيه كامبانيا.
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