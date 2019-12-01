تحرير 4720 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

حملة مرورية

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و720 مخالفة مرورية متنوعة.

نفذت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ9 مواقف عشوائية، وتحرير 7 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، و6 مخالفات ملصقات، وتحرير 2369 مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تحرير 72 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 10 مخالفات، كما تم تحرير 5 مخالفات زجاج فاميه وفحص 10 سائقين

نفذت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ9 مواقف عشوائية، وتحرير 7 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، و6 مخالفات ملصقات، وتحرير 2369 مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تحرير 72 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 10 مخالفات، كما تم تحرير 5 مخالفات زجاج فاميه وفحص 10 سائقين ثبت عدم تعاطي أي منهم موادَّ مخدرة في أثناء القيادة.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



