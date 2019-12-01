جريمة

تحرير 4720 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
حملة مرورية
حملة مرورية
وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و720 مخالفة مرورية متنوعة.
نفذت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ9 مواقف عشوائية، وتحرير 7 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، و6 مخالفات ملصقات، وتحرير 2369 مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تحرير 72 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 10 مخالفات، كما تم تحرير 5 مخالفات زجاج فاميه وفحص 10 سائقين
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ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
جثة

انهيار حائط بكنسية أبو فانا.. ومصرع شخصين

لقي طفل وسيدة مصرعهما، وأصيبت 4 سيدات آخريات، اليوم الأحد، في أثناء تواجدهم داخل الكنيسة الأثرية في دير أبو فانا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية.
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«فض النهضة وأنصار بيت المقدس» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

تنفيذ 26 حكما وضبط 9 مشتبه فيهم بالهرم

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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.رادار-مرور

24 ساعة انضباطا.. شوارع الجيزة بدون مخالفات «رادار»

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن خطة قطاع أمن الجيزة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة لتشمل مراكز وأقسام القطاع المختلفة، تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وأسفرت -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 2804 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1260 مخالفة انتظار خاطئ، و23 بدون رخصة تسيير و299 مخالفة متنوعة.
مرور

مرور الجيزة تتصدى لـ37 موقفا عشوائيا

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4558 مخالفة مرورية متنوعة.
حملة-مرورية (6)

«الصلح خير» في 131 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 4209 مخالفات مرورية متنوعة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 105 مخالفات خلال 24 ساعة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4406 مخالفات مرورية متنوعة.
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