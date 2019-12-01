«فض النهضة وأنصار بيت المقدس» أبرز محاكمات الأحد
«الجنايات» تحاكم 213 متهما بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم
تحرير:سماح عوض الله
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل البلاد.
ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية في ما بينهم وكذلك استعمال أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن من كان يتم تهريبه إلى خارج البلاد، يتم ضمه إلى مجموعات تعرف بمجموعات «التسكين»، تمهيدا للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال عدائية.
أموال حسن نافعة
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
ويواجه حسن نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة، وكانت المحكمة وافقت على طلب الدفاع بالإطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلًا قرابة شهر للإطلاع.
وكانت النيابة أمرت بحبس حسن نافعة، بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
أنصار بيت المقدس
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية مثل حركة حماس.
قالت النيابة في مرافعتها إن جماعة بيت المقدس تأسست على يد تاجر عسل، يدعى «توفيق زيادة» عاث في الأرض فسادًا، وانضم منذ 15 سنة إلى جماعة التوحيد والجهاد، ثم خرج بعد اعتقاله وبدأ في نشر الأفكار التكفيرية، واستقطاب عناصر إرهابية إلى جماعته، وسماها أنصار بيت المقدس.
فض النهضة
تواصل تستكمل جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 27 متهما، تم ضبطهم أثناء فض اعتصام النهضة، ونسبت التحقيقات للمتهمين تنظيم اعتصام مسلح، وأنهم سيّروا منه وآخرين مسيرات لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة بمسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات، نتج عن أفعالهم سقوط ضحايا من المواطنين ورجال الشرطة.