120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

القطن المصري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.

وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.3 ألف قنطار متري خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019، في مقابل نحو 28.8 ألف قنطار متري (يونيو- أغسطس) 2018، بنسبة زيادة قدرها 26.3%، وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن. كما تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسط التيلة، حيث بلغ المستهلك