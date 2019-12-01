120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
القطن المصري
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%.
وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.
وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.3 ألف قنطار متري خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019، في مقابل نحو 28.8 ألف قنطار متري (يونيو- أغسطس) 2018، بنسبة زيادة قدرها 26.3%، وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن.
كما تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسط التيلة، حيث بلغ المستهلك
وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.3 ألف قنطار متري خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019، في مقابل نحو 28.8 ألف قنطار متري (يونيو- أغسطس) 2018، بنسبة زيادة قدرها 26.3%، وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن.
كما تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسط التيلة، حيث بلغ المستهلك منها نحو 33.4 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 92.0% من إجمالي القطن المحلي المستهلك.
ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2019، مقابل 1.044 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 62.6 مليون دولار خلال عام.
كما سجلت صادرات الكتان ارتفاعًا إلى 9.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2019 مقابل 8.9 مليون دولار بزيادة بلغت قيمتها 531 ألف دولار.