يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

يوفنتوس

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل إنتر نظيره سبال على ملعب سان سيرو في تمام الساعة الرابعة مساءً. ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يوجد سبال في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط. وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 36 مباراة سابقة، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 25 مباراة وتعادل في 7 لقاءات