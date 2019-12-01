رياضة

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل إنتر نظيره سبال على ملعب سان سيرو في تمام الساعة الرابعة مساءً. ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يوجد سبال في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط. وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 36 مباراة سابقة، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 25 مباراة وتعادل في 7 لقاءات
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عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
جوزيه مورينيو (10)

مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.
برشلونة-اتيلتكو-مدريد

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
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زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش: سأواصل اللعب حتى أبلغ 50 عامًا

أشار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، إلى قدرته على مواصلة اللعب حتى بلوغه عامه الـ50، مؤكدًا في الوقت ذاته، احتمالية عودته للعب في صفوف ميلان الإيطالي من جديد. وكان إبرا أعلن رحيله رسميا عن لوس أنجلوس جالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه سينتقل مجانًا إلى وجهته المقبلة، وقال إبرا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ميلان ليست مدينتي الثانية، إنها بيتي الثاني، لأن لديّ هناك ذكريات رائعة".
نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
أليكسيس -سانشيز‎

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (8)

يوفنتوس يجدد رغبته في التعاقد مع حارس ميلان

يبدو أن يوفنتوس لم يرفع الراية البيضاء في إمكانية ضم جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قام بمحاولته الأولى لضم دوناروما في عام 2016 أثناء مفاوضات الحارس لتجديد عقده مع ميلان، وعاد اليوفي مجددًا لمحاولة الانقضاض على الصفقة هذا الموسم، بعد أن تعثرت مجددًا مفاوضات التجديد بين ميلان ودوناروما، وينتهي عقد الحارس الشاب مع ميلان في 2021، ويرغب وكيله مينو رايولا في زيادة راتب دوناروما (6 ملايين يورو)، وهو ما يعترض عليه مسؤولو الروسونيري.
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