التخطيط تشارك بجناح الحكومة خلال معرض Cairo ICT

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ويشارك بجناح الحكومة هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمى التى تبذلها الدولة بهدف تيسير الخدمات للمواطنين، وهي الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وتستعرض وزارة الداخلية بجناح الحكومة مجموعة من الخدمات التفاعلية للجمهور كخدمات الأحوال المدنية والمرور، كما تستعرض وزارة العدل آخر التطورات في منظومة الطب الشرعى والشهر العقاري والمحاكم، وتشارك وزارة الدفاع، ممثلةً فى هيئة المساحة العسكرية فى الجناح، بمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط