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التخطيط تشارك بجناح الحكومة خلال معرض Cairo ICT

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ويشارك بجناح الحكومة هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمى التى تبذلها الدولة بهدف تيسير الخدمات للمواطنين، وهي الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وتستعرض وزارة الداخلية بجناح الحكومة مجموعة من الخدمات التفاعلية للجمهور كخدمات الأحوال المدنية والمرور، كما تستعرض وزارة العدل آخر التطورات في منظومة الطب الشرعى والشهر العقاري والمحاكم، وتشارك وزارة الدفاع، ممثلةً فى هيئة المساحة العسكرية فى الجناح، بمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط
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قطن

120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

47.8 مليار دولار حجم استثمارات الشركات البريطانية بمصر

دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتي وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركتها والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان (الفرص الاستثمارية في مصر) ضمن الاجتماعات التي تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الإفريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، بوصفه أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة. وأضافت السعيد أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

إنشاء مرصد لتجارة إفريقيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، إن استضافة مصر لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والإقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار الأمم المتحدة، ارتكزت في الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، يستوجب تضافر مختلف الجهود.
أحمد كمالى نائب وزير التخطيط

تفاصيل إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.
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